鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第９話が２２日に放送された。次回が最終回。

第９話のラスト、ラスト、早瀬儀堂（鈴木亮平）と夏海一香（戸田恵梨香）の夫婦が絶体絶命の危機。夏海一香が乗り込んだ合六亘（北村有起哉）のアジトに信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）がおり、兄の大物政治家・真北弥一（市川團十郎）と結託していたと明かし、夏海一香は捕らわれた。

この場面、叫び声をあげる夏海一香を取り押さえ、気絶させるために殴ったのは、いつも合六食事会にいる謎のサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）。ただし、その後に合六と真北兄弟がほくそ笑み、密約を交わして乾杯している背後で、サングラス男が密談を耳を澄ますように聞き入り、監視するように見つめているのがテレビ画面中央に映りこんでいた。

これに先立つ序盤。合六が香港闇社会のマー会長から預かっている１００億円を闇献金に回すため「１００億の商品を見つけたことはマー会長には秘密にします」と言った場面で、サングラス男が耳を疑うように怪訝な表情で合六を見つめていた。合六の暴挙に驚いての反応ともとれるが…。

ネット考察では、同じく謎人物の菊池（塚地武雅）が、潜入捜査官あるいはマー会長本人などまさか正体を予想する指摘が相次いでいるが、第９話の映像描写では、サングラス男のほうが潜入捜査官あるいはマー会長側との見方も浮上。菊池の怪しさは、ミスリードのかませ犬との説も浮上している。