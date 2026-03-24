日向坂46キャプテン・高橋未来虹、東洋大学卒業を報告 通っていたことも初公表でファン驚き「両立して4年で卒業、心から尊敬します」
アイドルグループ・日向坂46のキャプテン、高橋未来虹（※高＝はしごだか）が24日、自身のブログを更新し、大学に通っていたこと、そして卒業したことを報告。東洋大学の卒業証書を持っている着物姿の写真もアップした。
【写真】大学卒業！美しい着物をまとった高橋未来虹
高橋は「大学を卒業しました！」というタイトルのブログで「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控えていました。私の中では当たり前にあった生活なのですが、いざ皆さんにお伝えするとなると不思議な感覚で、何だかソワソワしてしまいますね。無事に卒業を迎えたため、日頃応援してくださる大切なファンの皆さんにもご報告を！と思い、ブログを書き始めました」と発表。
進学を決めた理由については「いくつも理由はある」とし、「自分には何もない。自信がない。学校でも、グループ活動でも、高校時代はその想いがとくに強くて。“まだ若いから”と括ってしまえば楽なのかもしれなかったけれど、自分の思考に、とにかく悩まされていました。将来について、高校の先生方やグループの先輩方、色んな方々と話すうちに、学び続けることで見えてくるものがあるのかもしれないと思い始めました。こういった考え方を持つ私は、きっと、自分の経験でしかこの思考を払拭できないのだろうと思い、進学を決意しました。大変なのは承知の上で、絶対に4年で卒業するという覚悟を持って日々過ごしていました」とつづった。
「もしファンの皆さんが悩んだり、迷ったりしたときに、自分の経験をもとに渡せる言葉が増えるのではないかとか、後輩たちが学業との両立に悩んだときは、共に頑張ったり、必要な言葉をかけられる存在でありたいな とか、自分の考えを述べる機会によって、言葉を紡ぐということや、大勢の前で話す怖さに打ち勝てるようになるかな とか、本当にひとつに限らず、あらゆるものがこの4年間の原動力になっていました」と伝えた。
そして大学時代の生活についてや、お世話になったという大学の先生やスタッフ、ファンへの感謝を述べ、「坂道研修生として、日向坂46として、約7年ほど、アイドル活動と学業 常に隣り合わせで活動していました。何かしらの提出期限が頭の片隅にあることも、眠い目をこすりながら課題に取り組む夜も、パソコンやノートを入れた重いカバンを持つ日も、いざ来なくなると寂しいものですが、今は頑張った！やり切った！という晴れやかな気持ちです」と心境を吐露。最後に「改めて、これまで支えていただいた皆さん、本当にありがとうございました！これまでの自分の経験をグループ活動へと還元できるよう、努めてまいります。これからも日向坂46 高橋未来虹の応援をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
ブログを読んだファンからは「大学卒業おめでとう！」「大学通いながらアイドルやるだけで十分凄いのに座長、副キャプテン、キャプテンもやってたのすごすぎる！」「活動と両立して4年で卒業、心から尊敬します」「若ちゃんの後輩だったの!?」「日向坂のアイドル活動と学業の両立！！本当にすごいと思います！！」などの反響が寄せられていた。
【写真】大学卒業！美しい着物をまとった高橋未来虹
高橋は「大学を卒業しました！」というタイトルのブログで「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控えていました。私の中では当たり前にあった生活なのですが、いざ皆さんにお伝えするとなると不思議な感覚で、何だかソワソワしてしまいますね。無事に卒業を迎えたため、日頃応援してくださる大切なファンの皆さんにもご報告を！と思い、ブログを書き始めました」と発表。
「もしファンの皆さんが悩んだり、迷ったりしたときに、自分の経験をもとに渡せる言葉が増えるのではないかとか、後輩たちが学業との両立に悩んだときは、共に頑張ったり、必要な言葉をかけられる存在でありたいな とか、自分の考えを述べる機会によって、言葉を紡ぐということや、大勢の前で話す怖さに打ち勝てるようになるかな とか、本当にひとつに限らず、あらゆるものがこの4年間の原動力になっていました」と伝えた。
そして大学時代の生活についてや、お世話になったという大学の先生やスタッフ、ファンへの感謝を述べ、「坂道研修生として、日向坂46として、約7年ほど、アイドル活動と学業 常に隣り合わせで活動していました。何かしらの提出期限が頭の片隅にあることも、眠い目をこすりながら課題に取り組む夜も、パソコンやノートを入れた重いカバンを持つ日も、いざ来なくなると寂しいものですが、今は頑張った！やり切った！という晴れやかな気持ちです」と心境を吐露。最後に「改めて、これまで支えていただいた皆さん、本当にありがとうございました！これまでの自分の経験をグループ活動へと還元できるよう、努めてまいります。これからも日向坂46 高橋未来虹の応援をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
ブログを読んだファンからは「大学卒業おめでとう！」「大学通いながらアイドルやるだけで十分凄いのに座長、副キャプテン、キャプテンもやってたのすごすぎる！」「活動と両立して4年で卒業、心から尊敬します」「若ちゃんの後輩だったの!?」「日向坂のアイドル活動と学業の両立！！本当にすごいと思います！！」などの反響が寄せられていた。