◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発したが、計２回で無安打も８四死球５失点の大乱調で開幕に向けて不安を残した。オープン戦防御率は１５・５８。この日は６６球でストライクは３２球、ストライク率にすると４８・５％だった。

「今日が最後のスプリングトレーニング（中の登板）だったので、シーズン本番を意識した中でどういったパフォーマンスをできるかというところを大事にしていきました。今日に関してはもちろん結果の通り良くなかったので、（収穫は）そんなになかったかなと思います」と振り返り、「（乱調の）原因が…。試合前のブルペンとかはいつも通りできてる中で、試合になってスプリングトレーニングではこういう感じが多かったので。前回までは試合中に修正できたりしたんですけど、今日に関してはそこが分からなかったかなと思います。（開幕に向けて）しっかり直せるか直せないか関係なくちゃんと向き合っていかないといけないところだと思うので。そこはしっかり振り返って自分のできることを探したいなと思います」と前を向いた。

この日は初回。先頭のネトには４球連続ボールでまさかの死球。トラウトは二ゴロに打ち取ったが、守備の乱れで無死一、二塁のピンチを迎えた。シャヌエルに対してもフルカウントから四球。無死満塁でソレアにもフルカウントから押し出し四球を与えて先取点を献上した。さらに無死満塁とピンチは続き、モンカダにもフルカウントとなり、２者連続の押し出し四球。球数３０球となって１死も奪えず降板となった。

２回に再びマウンドに上がった朗希だが、先頭のネトに再び死球を与えると、続くトラウトに四球。またも無死一、二塁のピンチを迎えたが、ここは無失点で切り抜けた。３回も先頭のモンカダに四球。続くアデルからはこの試合初の三振を見逃し三振で奪った。１死一塁でローからも内角低めのスプリットで空振り三振。２死二塁でオハピーを二直に打ち取って２イニング連続無失点で抑えた。４回も登板したが、先頭に四球を与えて降板した。

キャンプ地・アリゾナでのオープン戦は３試合に登板して１勝０敗ながら、防御率１３・５０と苦しいマウンドが続いていた。すでに開幕ローテに入ることは内定。チームの開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが明らかになっている。