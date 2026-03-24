巨人は２４日、今年も主催試合の試合開始前にステージイベント「ジャイアンツスクエア」を実施すると発表した。

２７日の開幕戦（阪神戦）の前には、「さぁ、開幕だ！スペシャルＧスクエア」と題し、東京ドーム前広場に球団公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」の２０２６年メンバー全２３人と、公式マスコットの「ジャビットファミリー」が一堂に集結する。ステージからグラウンドで戦うジャイアンツナインへ、ファンと共に熱い思いを届ける。

【概要】

◆開催日：３月２７日（金）

◆場 所：東京ドーム２２ゲート前広場特設ステージ

◆開始時刻：午後４時１０分 ※悪天候等により中止する場合あり

＜３月２８日以降のジャイアンツスクエアについて＞

今季も土日祝日を中心に「ジャイアンツスクエア」を開催。ファン参加型のゲームコーナーや、選手にまつわるクイズ大会、ジャビット・ヴィーナスによるパフォーマンスなど、試合に向けてボルテージを上げていく企画が用意されている。巨人が主催する地方公式戦でも、それぞれの球場周辺で実施する予定となっている。

【概要】（東京ドーム開催時）

◆開催日：土日祝日のレギュラーシーズン主催試合日など

◆場 所：東京ドーム２２ゲート前広場特設ステージなど

◆開始時刻：試合開始の１時間４０分前 ※悪天候等により中止する場合あり

詳細は球団公式ホームページまで。