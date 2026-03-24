TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が24日、MCを務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。同一フレーズを何度も繰り返す一幕があった。

安住アナは法政大（東京都千代田区）が、東京家政学院大（同）に併設されている東京家政学院中学・高校を2027年度から系列校化するニュースを読み上げた。その中で「大学進学者が大幅に減少する2035年まで10年を切る中、首都圏にて、首都圏にある、首都圏にある、首都圏にある、首都圏にある私学にも再編の波が押し寄せていて、有力大学による一貫教育の拡大や定員割れに悩む私学の戦略転換が加速しそうだと記事は伝えます」と途中「首都圏にある」を連発しながらニュースを読み終えた。続いてガソリン補助金のニュースに移る際、自身のアナウンスについての言及はなかった。

Xでは「法政大東京家政学院中高系列化のニュースを読む安住アナがスクラッチ始めたからテレビバグった？少し焦った朝w 生放送ですからね」「安住アナが『首都圏にある首都圏にある首都圏にある首都圏にある』って4回も同じ言葉発してたんだけど… ちょっと大丈夫？いや、大丈夫ではなさそう。 直前のニュースも突然無言になってたし」「テレビ壊れたかと思ったら 安住アナが『首都圏にある』連呼してただけだった。ど、どうしたんでしょうか」などと書き込まれていた。