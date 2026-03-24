飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買…反社会的な人物の罪を軽くする弁護士が主人公 「倫理観がバグる」作品で柳楽優弥が感じたこととは Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベント

飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買…反社会的な人物の罪を軽くする弁護士が主人公 「倫理観がバグる」作品で柳楽優弥が感じたこととは Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベント