＝LOVE音嶋莉沙、フリルミニスカから美脚披露「天使のように可愛い」「ハーフアップも似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が3月22日、自身のInstagramを更新。フリルミニスカートを合わせた服装を披露し、話題となっている。
【写真】27歳イコラブメンバー「天使のように可愛い」ミニスカで美脚スラリ
音嶋は「ハーフアップ好きなんでしょ〜」「このパーカーのレースリボンがお気に入りで可愛いの」とつづり、ハーフアップのヘアスタイルに胸元にリボンのついたグレーのパーカーを着用した写真を公開。ガーリーなパーカーに白いフリルのミニスカートと白のハイソックスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「服もりさちゃんも素敵」「大好き」「天使のように可愛い」「ハーフアップも似合ってる」「スタイル最高」「圧倒的透明感」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳イコラブメンバー「天使のように可愛い」ミニスカで美脚スラリ
◆音嶋莉沙、ミニスカから美脚チラリ
音嶋は「ハーフアップ好きなんでしょ〜」「このパーカーのレースリボンがお気に入りで可愛いの」とつづり、ハーフアップのヘアスタイルに胸元にリボンのついたグレーのパーカーを着用した写真を公開。ガーリーなパーカーに白いフリルのミニスカートと白のハイソックスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
◆音嶋莉沙の投稿に反響
この投稿にファンからは「服もりさちゃんも素敵」「大好き」「天使のように可愛い」「ハーフアップも似合ってる」「スタイル最高」「圧倒的透明感」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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