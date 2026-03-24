堀田茜、美ウエストちらり久々の私服ショットに反響「オーラすごい」「綺麗すぎて眼福」
【モデルプレス＝2026/03/24】モデルの堀田茜が3月22日、自身のInstagramを更新。久々の私服姿を披露した。
【写真】33歳出川ガール「綺麗すぎて眼福」ミニ丈トップスから美ウエスト見せ
堀田は「とても久しぶりのしふく」とつづり、モノトーンの私服姿を投稿。黒縁メガネに白のショート丈トップス、黒のロングスカートを合わせたコーディネートで、美しいウエストがちらりとのぞいている。
この投稿には「モノトーンなのにオーラすごい」「圧倒的美スタイル」「綺麗すぎて眼福」「ロールモデルにしてます」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳出川ガール「綺麗すぎて眼福」ミニ丈トップスから美ウエスト見せ
◆堀田茜、私服姿披露
堀田は「とても久しぶりのしふく」とつづり、モノトーンの私服姿を投稿。黒縁メガネに白のショート丈トップス、黒のロングスカートを合わせたコーディネートで、美しいウエストがちらりとのぞいている。
◆堀田茜の私服姿に反響
この投稿には「モノトーンなのにオーラすごい」「圧倒的美スタイル」「綺麗すぎて眼福」「ロールモデルにしてます」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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