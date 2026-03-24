2児の母・安田美沙子、手料理ズラリ豪華おもてなし料理公開「品数すごい」「バリエーション豊富」と称賛
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの安田美沙子が3月22日、自身のInstagramを更新。豪華なおもてなし料理を公開した。
【写真】43歳2児のママタレ「豪華」唐揚げ・キャロットケーキなどバリエーション豊富なおもてなし料理
安田は「ママ友やお友達が来てくれて、たくさん料理しすぎて、サムギョプサルも用意したけど1枚しか食べれなかった」とつづり、ママ達との食事の様子や料理をしている姿などを投稿。キャロットケーキ、サラダ、唐揚げ、きゅうりの漬け物などが並ぶ食卓のショットを披露している。
また「たまご使わない、ビーガンキャロットケーキを教わってからハマりました」「唐揚げみんな、たっくさん食べてくれるのがいつも嬉しいなぁ お料理がやっぱり好きだと思う今日この頃」などと、料理することを楽しんでいると記した。
この投稿にファンからは「食事が豪華すぎる」「品数すごい」「こんな美味しい手料理作れるなんて憧れる」「バリエーション豊富」「どれも美味しそう」などといった反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳2児のママタレ「豪華」唐揚げ・キャロットケーキなどバリエーション豊富なおもてなし料理
◆安田美沙子「ママ友やお友達が来てくれて」手料理披露
安田は「ママ友やお友達が来てくれて、たくさん料理しすぎて、サムギョプサルも用意したけど1枚しか食べれなかった」とつづり、ママ達との食事の様子や料理をしている姿などを投稿。キャロットケーキ、サラダ、唐揚げ、きゅうりの漬け物などが並ぶ食卓のショットを披露している。
◆安田美沙子の投稿が話題
この投稿にファンからは「食事が豪華すぎる」「品数すごい」「こんな美味しい手料理作れるなんて憧れる」「バリエーション豊富」「どれも美味しそう」などといった反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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