「推し活も気兼ねなくできないのか」韓国大女優姑、自身の“BTSディスり”疑惑に憤慨

女優チョン・ジヒョンの義母として知られるデザイナーのイ・ジョンウ氏が、ボーイズグループBTSを批判した疑惑を否定し、熱烈な愛をあらわにした。

去る3月21日、イ・ジョンウ氏は自身のSNSに「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」の生中継画面を撮影して投稿し、「英語を話すリーダーと、10年経っても英語ができない子たち。それでもみんな愛してる」と書き込んだ。

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これは、BTSへの愛情からくる言葉だったが、一部の人々の間では、彼女のストレートな発言に対し、否定的な反応も上がった。こうしたなか、イ氏自身が3月22日に長文を投稿し、BTSの復帰公演に対する率直な感想を残した。

彼女は、「3年9カ月ぶりに新アルバム『ARIRANG』とともに、光化門（クァンファムン）での歴史的なカムバック公演で戻ってきたBTS。入隊直前の釜山（プサン）でのコンサートは、身体は楽しいのに心はとてつもなく重かった記憶がある」と綴った。

続けて、「ときが経ち、約束通り彼らは戻ってきた。より成熟し、強力な音楽で。リリースされた音源14曲は、完璧な構成が光る」と述べた。

（写真提供＝OSEN）チョン・ジヒョン

そして、「まず、ビートが素晴らしく、サウンドが洗練されている。おまけに歌詞の1つ1つが多義的、哲学的、詩的だ！メンバー全員が、どれほど思考と努力を注ぎ込んだかは、ARMY（BTSのファンネーム）なら誰もが感じるはず」と、新アルバムへの賛辞を贈った。

特に、この投稿でイ氏は、先立って浮上した“BTSディスり疑惑”について、率直な立場を明かし、注目を集めた。

彼女は、「ところで1つ質問がある。この国では、有名人の家族は推し活も心置きなくできないのか？私は引退して久しい一般人だ。84億8000万人のうちの1人に過ぎない」と綴った。

（写真＝イ・ジョンウ氏SNS）

加えて、「あの記事を書いた方は、Weverseライブを見て書いたのか？そこでメンバー同士がとても愉快に話して流したことだったし、こんな話まであんなに気兼ねなくするのを見ると、一体どれほど仲が良いんだろうと思って、私も大笑いしながら面白くてストーリーに上げたのに」と、予期せぬ誤解に困惑した。

さらに、「10年目のARMYが、自分の応援する人たちを非難する内容を上げるだろうか？ それも3年 9カ月ぶりに偉大なアルバムを持って、偉大なカムバックをした好きなグループに。そして、私は英語が得意じゃない。他人の英語の実力をあれこれ言えるほどでは更々ないし」と強調した。

これとともに「グラミーよ今年のアルバム賞をあらかじめ取っておけ」「私たちはもらえなくても大して気にしない」などのハッシュタグを添え、BTSへの情熱的なファン愛を伝えた。

なお、チョン・ジヒョンは2012年にイ・ジョンウ氏の息子でありアルファ資産運用の代表チェ・ジュニョク氏と結婚し、2人の息子がいる。

（記事提供＝OSEN）