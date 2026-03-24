【パトーシェ・キヴィア】 9月 発売予定 価格：31,900円

コトブキヤは、フィギュア「パトーシェ・キヴィア」を9月に発売する。価格は31,900円。

本製品は、TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」より、第十三聖騎士団団長「パトーシェ・キヴィア」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

騎士団長らしく、団員を先導する姿をイメージして凛々しく立体化しており、誇り高く美しい純白の甲冑の硬さと隙間から覗く服の柔らかさで、全体のコントラストを丁寧に表現。剣や帽子など小物類の細やかな装飾も丁寧に再現し、マントの翻りにより、より凛々しさを強調した造形となっている。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「パトーシェ・キヴィア」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約267mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、金属棒、マグネット

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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。