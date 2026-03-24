「家運隆昌」と聞いて、どのような印象を受けますか？ スピリチュアリストでオペラ歌手の江原啓之さんは、この言葉について、「偶然の幸運に恵まれることではなく、あらゆる出来事を通してたましいが学び、家という器が少しずつ整えられていく、その歩みそのもの」だと語ります。そこで今回は、江原さんの著書『家運隆昌-幸運を招き入れる暮らし方』から抜粋し、幸せの方向へ歩き出すためのヒントをご紹介します。

【書影】幸せはまず、あなたが変わることから。江原啓之『家運隆昌-幸運を招き入れる暮らし方』

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家族の基本はセパレート

家族同士の関わり方の基本は、「腹六分」です。

これは、冷たく距離を置くという意味ではなく、家族だからといって何もかもを共有し、心のすべてを重ね合わせる必要はないということです。互いを一人の人間として尊重し、過度に踏み込まない距離感が、むしろ健全な関係を育てます。

スピリチュアルな視点では、家族は血縁でつながっていても、たましいはそれぞれ独立した存在です。家族とは、人生という“学校”に、たまたま同じ時期に集い、それぞれが学びを進めている仲間のようなもの。その意味でも、適度な距離感を保つ「腹六分」の付き合い方は自然なことなのです。

海外では、この「セパレート」の感覚がより顕著に表れます。

クリスマスやイースターなどの節目だけ家に戻り、普段は各々が自立して暮らす。事件などで成人した子が加害者となった場合でも、親が「彼（彼女）はこういう性質で……」と冷静に語る姿勢は、日本での“親子一体”の感覚とは対照的です。

家族は人生という学校の“同級生”のようなもの

子育ては、基本的に子どもが12歳くらいまでに一区切りがつきます。

そのあいだに教えるべきなのは、社会のルールと、人格形成の基礎。それ以降は子ども自身が“どう生きたいか”を探り、親は必要に応じて支えに回る段階へと移ります。

とはいえ、子どもは大人と同じように進路についての考えを完全に言語化できるわけではありません。だからこそ親は、「どうしたいの？」「何になりたいの？」と、子どもの言葉を無理に引き出したり、誘導したりしないことが重要です。

親が丁寧に聞き取っているつもりでも、そこに親の願望や期待が混じるのはよくあること。すると、子どもの本心はたちまち曇ってしまいます。

子どもが自然に示す「好き」「やってみたい」という芽ばえを尊重し、無理に方向づけず、その流れをそっと応援する――これで十分です。そして、進学や習い事など、親の支えが必要なときには、子ども自身の口で「お願いします」と伝えさせること。これは単なるマナーではなく、自分の人生を自分で動かす主体性の第一歩です。親が察してすべてを整えてしまえば、主体性は育ちません。自分で願い、選択し、協力を求めるという経験が、心の自立を形づくるのです。

こうした関わり方ができていれば、大人になってから「親のせいでこうなった」と責任転嫁するような人にはなりません。自己憐憫、責任転嫁、依存心という“不幸の三原則”が根づくかどうかは、子ども時代の親子関係、とくに距離感の持ち方によって大きく左右されるのです。

家族であっても、たましいは別。同じ家に暮らし、深い絆を持ちながらも、互いの人生を尊重する独立性は保つ。家族は、人生という学校の“同級生”のようなもの――この認識が整っていれば、家族関係は驚くほど円滑になります。

日々の“言霊”

一つ屋根の下で暮らしていると、どうしても腹六分の距離感を越えてしまいがちです。

「わかってくれて当然」「言わなくても伝わるだろう」という甘えが生じ、必要以上に相手の領域へ踏み込みやすくなります。



（写真提供：Photo AC）

そこで大切になるのが、日々の“言霊”です。「それ取って！」ではなく、「そのお醤油、取っていただけますか？」といった丁寧な表現を家族との会話に取り入れてみてください。朝は「おはようございます」、何かしてもらったら「ありがとうございます」。

このごく基本の言霊こそが、腹六分の距離感をつくります。

腹六分を保つ秘訣

わが家では、近所で一人暮らしをしている息子が時折夕食を食べに来ます。私が「お疲れ様です。今日はタイカレーにしましょう。仕事が終わったら家に来てください」とメールを送れば、息子は「用事を済ませてからでよろしいでしょうか」と返してきます。「いい？」「行きまーす」といった軽い言葉遣いはしませんし、私自身も命令口調では書きません。

普段の会話も同じで、「お父さん、これしていい？」ではなく、「これをしてもよろしいですか？」と息子は自然に尋ねてきます。年長者としてマナーを伝えるときも、「こういうときはお土産を持っていくのですよ」と教えれば、「勉強になります。ありがとうございます」と返ってきます。

もちろん、息子が意見を返すこともありますが、感情的にではなく、「こういう理由で今回は難しいのですが、いかがでしょうか」というように理性的に伝えてきます。私も「あなたがそれで良いと思うならいいですが、よく考えてみなさい」と返します。一見すると「冷たい」と感じるかもしれませんが、これは冷たさではなく“礼節”。その礼節ある言霊こそが腹六分を保つ秘訣であり、感情的な衝突を避ける力にもなります。

「家族でそんな話し方は水くさい」「寂しい」と思う人もいるでしょう。しかし、家族だからといって感情をすべてさらけ出すことが正解ではありません。むしろ、ほどよい距離感と礼節のある言霊を保つことで、家庭内に余計な波風が立たず、穏やかで心地よい空気が育ちます。腹六分の関係は、家庭を冷たくするためではなく、お互いが尊重し合い、健やかに暮らすための知恵なのです。

※本稿は、『家運隆昌-幸運を招き入れる暮らし方』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。