文化庁の令和5年度「国語に関する世論調査」によると、読みたい本を選ぶときに「書店で実際に手に取って選ぶ」と回答した割合は減少傾向にあるそうです。書籍（紙）の売上減少や書店の閉店が相次ぐなか、『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』『塞王の楯』『イクサガミ』などで知られる直木賞作家・今村翔吾さんは、きのしたブックセンター、佐賀之書店、シェア型書店「ほんまる」という3軒の書店を経営しています。そこで今回は、今村さんが出版業界事情を余すところなく語った『書店を守れ！』から一部を抜粋してお届けします。

【写真】今村翔吾さん「地方には本や書店のために何かしたいという思いを抱いている企業家が、けっして少なくない」

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地方だからこそ

とある地方都市にほんまるの新店舗を開業すべく動いています。

神保町の本店とは違って、「オールシェア型」ではありません。「一般書店×シェア型書店×カフェ」という、３業態がドッキングした複合型書店です。このために、すでにカフェ事業者をＭ＆Ａ（企業の合併・買収）しました。これで、きのしたブックセンターや佐賀之書店よりも大きな規模での開業も叶うと思っています。

私はもともと、「オールシェア型」は本店だけと決めていました。というより、ほんまる開業のためにリサーチを進めていた頃から、「シェア型書店という業態が成り立つのは、都心部だけだ」と確信していました。

それは、単純に、借り手の数の問題があるからです。ほんまるは売場面積16坪の小さな店ですが、それでも棚は全部で３６４あります。しかし、地方都市では、月々の棚代をいくら低めに設定しても、これだけの棚を埋めるのは困難でしょう。

「まつり旅」を通じて

いっぽうで、地方には本や書店のために何かしたいという思いを抱いている企業家が、けっして少なくない。そのことを、私は「まつり旅」（※直木賞受賞後、全国の書店や学校図書館を巡った旅）を通じて感じました。行く先々で、そのような経営者と出会いました。

みなさん、「出版の世界は大変らしいけど、自分にも何かできることはないか」と口を揃えておっしゃった。私は、佐賀之書店の名物店長・本間悠（はるか）さんからシェア型書店について聞いた時、思い浮かんだのはこの人たちの顔です。そして、「これは、いけるかも」と思った。要は、地方の企業に、ＣＳＲ（社会貢献活動）として書店の運営に協力してもらうわけです。



『書店を守れ！』（著：今村翔吾／祥伝社）

中小企業のオーナーさんのなかには、「地域新聞」のようなフリーペーパーや商工会議所が発行しているお便りなどに、先代からの義理などから、数万円の広告を出稿している方もいます。ならば、シェア型書店で月に１万円の棚を借りてもらうのは、大きな負担にはならないのではないかと考えました。棚を広告媒体として利用したり、社長のメッセージを伝えたり、採用活動の一助にしてもらったりする。もちろん、棚に並べるのは書籍のみ、というルールは守っていただきますが、あとは自由に使ってもらえばいい。

こうして、月１万円の棚代を支払ってくれる企業を20社見つけることができれば、毎月20万円の安定収入が見込めます。地方都市の30坪程度の書店であれば、それだけで家賃がまかなえる可能性もあります。

本を売って20万円の利益を上げるには

書店の経営者なら誰もが同意してくれることだと思いますが、家賃の負担があるかないかで、書店経営の難易度は天と地ほども変わってきます。

ゲームの『バイオハザード』にたとえるなら、１分間につき１体のゾンビしか出てこないイージーモードと、ゲーム開始直後から１００体のゾンビが出てくる超ハードモードくらいの違いがある。

なにしろ、本を売って20万円の利益（粗利）を上げるには、１０００円の新書を１０００冊（！）近く売らなければいけないのですから。

※本稿は、『書店を守れ！』（祥伝社）の一部を再編集したものです。