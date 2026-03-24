滝沢眞規子 （C）ORICON NewS inc.

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　モデルの滝沢眞規子（47）の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏が、24日までに自身のインスタグラムを更新。元TOKIOの長瀬智也（47）との交流を明かし、長瀬と妻・眞規子の2ショットを公開した。

【写真】「肩の手に優しさが出てますね」滝沢眞規子＆“ほぼ家族”な元TOKIOメンバーの２ショット

　投稿では「#nagasetomoya #ほぼ家族」とハッシュタグを添え、長瀬と眞規子の2ショットや、自身と長瀬の2ショットを披露。リラックスした雰囲気の中で肩を寄せ合う姿など、親密な関係性がうかがえる写真となっている。

　伸介氏は以前から長瀬と親交があり、家族同然の存在であることを明かしており、ファンの間では「実質、長男」とも言われる関係性のようだ。

　この投稿に対し、ファンからは「最高家族」「かっこいい」「皆様かっこよすぎます」「憧れの関係」「素敵すぎ」「肩の手に優しさが出てますね」「羨ましいー」などの声が寄せられている。