美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

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Q. 日焼け止めが必要だとわかっているけれど、肌の負担になっていないか心配です

昔の常識は今の非常識、ということが多々あります。子どもの頃、日焼けは健康にいいといわれていましたよね？これは、年間の日照時間が極端に短いアイルランドで、ビタミンD不足による骨の病気が頻発したことをきっかけとした、誤った認識だったそうです。

今の紫外線に対する常識は「百害あって一利なし」。紫外線が遺伝子を傷つけてしまうため、シミやシワといった肌のトラブルだけでなく、健康にも影響を及ぼすことがわかってきたからです。

ビタミンD不足は、わざわざ日焼けをしなくても、食事による栄養摂取や日常的に浴びている紫外線で十分補えるとのこと。

ゆえに今では、子どものときから紫外線対策をするのが常識となっています。日焼け止め自体もこの数十年でめざましく進化しました。

20代の頃は、私もよく日焼け止めで肌が荒れていましたが、それは紫外線散乱剤である酸化チタンの粒子が粗く尖った形状をしていたなどの理由のため。

今では、「キュレル」のようにUVカット成分をセラムカプセルで包み込んで肌に直接触れないようにしたり、「薬用雪肌精」のように美容液成分をたっぷり配合し、肌本来のバリア機能を底上げして肌を守ったりするものが主流になっています。

顔に汗をかきやすく塗膜が崩れやすい人には、界面活性剤フリーの密着耐水膜を作る「ファチュイテ」や、メイクの上からも塗れる「アネッサ」のパウダーがおすすめ。

いずれもつけ心地が驚くほど軽くしなやかで、かつての日焼け止めに対する先入観を塗り替えるようなものばかりです。

また、紫外線は季節にかかわらず、曇りの日や室内にも一年中降り注いでいます。神経質になりすぎる必要はないけれど、基本的には、毎日つけるのが現代の常識です。

日傘や帽子、手袋を身につけるときも、それだけでは不十分。必ず、日焼け止めは塗っておきましょう。

肌の負担にならないばかりか、塗らないより塗ったほうが肌にいいのが最近の日焼け止めですから、塗る量も顔や首のすみずみまでたっぷりと。ムラのない塗膜を肌の上に作ることで、紫外線による影響も、日中の乾燥ダメージもしっかり防ぐことができるからです。

現代の日焼け止めは、私たちが健やかに生きるための味方。敬遠していたらもったいないですよ。

塗っていたほうが肌にいい。

負担感ゼロのUV対策コスメ

日焼け止めと意識せずに毎日使える

美白効果と美しい仕上がり

●薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス（日中用美白UV乳液）〈医薬部外品〉SPF50+・PA++++ 35g 3,520円（編集部調べ）／コーセー

甘草（カンゾウ）由来の有効成分をはじめ、75%が美容液という処方で、国内最高値の紫外線防止効果と美白&肌荒れケア、さらにメイク下地までを完了。化粧水で整えた肌になじませるだけだから、忙しい朝の時短ケアとしても優秀。テクスチャーもなめらかでみずみずしく、日焼け止め乳液と意識せずに毎日使えます。

さっと肌にまとうだけ。

メイクの上からも使える簡単UVパウダー

●アネッサ パーフェクト UV ブラッシュオンパウダー〈フェイスパウダー〉SPF50+・PA++++ 3g 3,498円（編集部調べ）／資生堂

持ち運びにも便利なブラシ一体型なので、手を汚すことなくメイクの上からも簡単にまとえるのが魅力。皮脂吸着パウダーを配合したサラサラパウダーが、テカリを抑え、ふんわりとした自然な仕上がりに。

滝汗をかいても崩れない！

世界初、界面活性剤フリーの固体膜シールド

●パーフェクトプルーフUVディフェンス SPF50+・PA++++ UV耐水性★★ 50g 4,950円／ファチュイテ（4/22発売）

界面活性剤の代わりに、とうもろこし由来の環状オリゴ糖を採用。ドーナツのような形状の内側に紫外線吸収剤を抱え込ませたことにより、通常の油膜とは異なる固体膜シールドを実現。皮脂や水、摩擦によって崩れたりくすんだりといったジレンマを解消。

赤ちゃんの敏感な肌にも心地よく使える

セラミドの保湿感でバリア機能をサポート

●潤浸保湿 スキンリペアUVセラム SPF50・PA+++ 60g 2,200円（編集部調べ）／花王（キュレル）

肌が持つセラミドの働きに着目した乾燥性敏感肌のためのブランド。肌内外のバリア機能をサポートして日中の肌荒れを防ぐ頼もしさ。紫外線吸収剤やアルコール、香料を使用していない安心処方。

※記事内の商品価格はすべて税込です