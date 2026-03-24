「美脚！？」相沢菜々子、高級車とのツーショットで美脚を披露！ 「相沢さんにばかり視線がいきます」
俳優の相沢菜々子さんは3月21日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿で高級車とのツーショットを披露しました。
【写真】相沢菜々子の美脚ショット
コメントでは「エマ子降臨」「アストンマーティンが似合う女性になりつつありますね」「人形のように可愛い」「相沢さんにばかり視線がいきます」「美脚！？」「リアルなエマグリーン〜」「素敵です」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】相沢菜々子の美脚ショット
「リアルなエマグリーン〜」相沢さんは「アストンマーティン・ヴァンテージ（Aston Martin Vantage）」とつづり、3枚の写真を載せています。タンクトップにミニ丈のショートパンツ姿で高級車とのツーショットを披露。ショートパンツからは美しい脚が伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
美しいスタイルを披露21日には「このスーツは母のです」とつづり、グレーのスーツ姿を披露した相沢さん。スラっとした美しい立ち姿です。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)