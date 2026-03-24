「着心地抜群」木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、圧倒的な美脚披露「妹がよく着てるインティミッシミ」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月23日、自身のInstagramを更新。快晴の空の下、スタイル抜群のコーデショットを公開しました。
【写真】Cocomiの美脚ショット
グレーのタートルネックトップスに超ミニ丈のデニムスカート、ブラックのブーツというコーディネートで、すらりと伸びた美脚が際立っています。川沿いの自然豊かな場所でのロケーションも相まって、洗練された雰囲気に仕上がっています。
Cocomiさんが着用したのは、イタリア発のランジェリーブランド「インティミッシミ（Intimissimi）」。妹・Koki,さんも愛用しているブランドとのことです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】Cocomiの美脚ショット
「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」Cocomiさんは「快晴。妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」とつづり、外で撮影した私服ショットを8枚載せています。
グレーのタートルネックトップスに超ミニ丈のデニムスカート、ブラックのブーツというコーディネートで、すらりと伸びた美脚が際立っています。川沿いの自然豊かな場所でのロケーションも相まって、洗練された雰囲気に仕上がっています。
海沿いで美脚が際立つ姿を披露2月19日の投稿でも美脚が映える写真を公開していたCocomiさん。天気の良い日に海沿いで撮影し、気持ちの良い1日であったことが伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)