モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月23日、自身のInstagramを更新。超ミニ丈から美脚が際立つコーデショットを公開し、注目を集めています。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

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モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月23日、自身のInstagramを更新。快晴の空の下、スタイル抜群のコーデショットを公開しました。

【写真】Cocomiの美脚ショット

「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」

Cocomiさんは「快晴。妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」とつづり、外で撮影した私服ショットを8枚載せています。

グレーのタートルネックトップスに超ミニ丈のデニムスカート、ブラックのブーツというコーディネートで、すらりと伸びた美脚が際立っています。川沿いの自然豊かな場所でのロケーションも相まって、洗練された雰囲気に仕上がっています。

Cocomiさんが着用したのは、イタリア発のランジェリーブランド「インティミッシミ（Intimissimi）」。妹・Koki,さんも愛用しているブランドとのことです。

海沿いで美脚が際立つ姿を披露

2月19日の投稿でも美脚が映える写真を公開していたCocomiさん。天気の良い日に海沿いで撮影し、気持ちの良い1日であったことが伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)