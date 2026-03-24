オーナーとの親和性を感じさせる流麗なカスタムバイク

日本の有名なロックユニット「B’z」でボーカリストとして活動する稲葉浩志さんは、こだわりが詰まった数々のカスタムバイクを所有するオーナーとしても知られる存在です。

その中でも、インディアンモーターサイクルの「FTR1200S」を大幅にカスタムした「ソニックテンプル」と呼ばれる一台は、特に注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが「B'z」稲葉浩志さんの愛車です！ 画像で見る（33枚）

このソニックテンプルは、人気アパレルブランド「NEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）」の代表であり、バイク愛好家としても知られる滝沢伸介さんがデザインを担当し、世界的に評価の高いカスタムショップ「CHEETAH CUSTOM CYCLES（チーターカスタムサイクルズ）」の大沢俊之さんが製作を手がけた特別なマシンです。

ベースとなったFTR1200Sは、オーバル状のコースを周回するアメリカン・フラットトラックレースで活躍してきた「FTR750」の思想を色濃く受け継いだモデルとされています。レース由来のスタイリングと機敏なハンドリングを両立しつつ、アップライトなライディングポジションによって日常での扱いやすさも確保されています。

エンジンには排気量1203ccの水冷Vツインを搭載し、フラットなトルク特性によって力強い加速と扱いやすさを両立させています。車体にはトレリスフレームや倒立フロントフォーク、高い制動力を持つブレンボ製ブレーキキャリパーが組み合わされ、燃料タンクをシート下に配置することで低重心化も図られました。このような構成により、見た目だけでなく走行性能にもこだわったスポーツモデルとして位置づけられています。

そのFTR1200Sをベースに製作されたソニックテンプルは、フラットトラックレーサーを思わせるシルエットを強調するため、前後ホイールが19インチ化されている点が大きな特徴です。また、アルミ板からの叩き出しで成形されたシートカウル一体型のタンクカバーや、ワンオフで製作されたマフラーなど、随所に職人技が注ぎ込まれています。

外観の変更だけでなく、ブレーキキャリパー冷却用のダクトやサスペンションの変更など、機能面にも手が加えられました。さらに、スイングアームのプレートやタンクカバー上部には、大沢氏が得意とするエングレービング（彫金）が施され、完成度を一層高めています。

ソニックテンプルは2023年春の各種モーターサイクルショーでインディアンブースに展示され、市販車とは一線を画す造形や細部の作り込みに来場者からも注目が集まる存在となっていました。

このようにソニックテンプルは、単なる有名人のカスタムバイクという枠を超え、インディアンFTR1200Sが持つフラットトラック由来の世界観を、より純度の高い形で表現した一台といえます。

同カスタムバイクに対してネット上やSNSでは、「稲葉さんだからこそ似合う」といった声や、「音の神殿（SONIC TEMPLE）」というカスタム車名が、世界的なボーカリストである稲葉さんの愛車として完璧すぎるとファンを唸らせています。

また、メタルエングレービング（彫金）の精緻な技術や、むき出しのシルバーが放つ唯一無二の輝きに対して、「いつまでも見ていられる」「美しすぎる」「曲線美がエロい」といったマシンの完成度を称賛する声も見られました。

さらに、単なるショーモデルではなく「実際に本人が所有し、乗っている実働車」であることへの驚きの声も目立ち、「すれ違ったら絶対に二度見する」「目立ちすぎるのでは」と、公道を走る姿を想像して興奮するコメントも数多く寄せられています。