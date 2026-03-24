プロ野球開幕まであと３日。



宮永キャスターがファイターズ・今シーズンの「カギ」となる選手について、元ＷＢＣ日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんを直撃しました。



（白井一幸さん）「ファイターズの仕上がりはとても順調だと思う。理想を上回るくらいいろいろな選手がどんどんでてきて、２チームつくれる。これから迷いがまた増えてきたという意味でうれしい誤算。新庄監督とはいろいろ話をしたが、『（メンバーを）固定して戦いたいんです！白井さん』ということが第一声だったが、『ただ固定ができないくらいいまは本当に迷っています』と言っていた」





新庄監督は３月のパーティーでー（新庄監督）「キャンプ前はほぼこの選手でいこうって決まっていたんですけど、カストロと西川くんの加入でちょっと頭が混乱してきている状態」（白井一幸さん）「水谷選手も力をつけてきている。そして優勝経験のある西川選手も戻ってきた。外野は固定できると思っていたところに、逆に外野が競争が激しくて固定ができないという意味で、一段とレベルアップができた」白井さんの考える理想のスタメンがこちらです。注目は―Ｑ.カストロ選手が理想のスタメンに？（白井一幸さん）「（カストロ選手は）守備の柔らかさだったり、スローイングの安定性や肩の強さがある。ダブルプレーがとれる２塁手という風に一目で感じました。バッティングは思った以上にパンチ力もあるし、状況に応じたバッティングもできる。（カストロ選手の活躍は）キャンプやオープン戦通して一番のうれしい誤算の１つ」（白井一幸さん）「一番の投手のうれしい誤算は達投手。（伊藤・有原の）２人の最多勝争いに達投手も割って入るだけの力をつけてきた。投球フォームが大谷選手やダルビッシュ投手のように、ショートアームというテイクバック（腕を引く動作）を小さくするフォームに直してきているので、コントロールも非常に安定してきている。４０～４５勝はこの３人でいける」一方、心配なのがー（白井一幸さん）「開幕に向けて若干不安があるのが、中継ぎと抑えのところ」Ｑ.北山投手はどうですか？（白井一幸さん）「もともと抑えの経験がある北山投手は先発もできるし後ろもできる。ＷＢＣで大谷選手やダルビッシュ投手から得たものがすごく大きい。ＷＢＣ侍ジャパンに選ばれたという経験がシーズンで大きく花開く」Ｑ.最後一言で今シーズンのポイントを（白井一幸さん）「どの時点で（投手・野手ともに）メンバーが固定できるかどうか。これが１日でもはやい固定になればなるほど、優勝の確率も高くなるというところを、みなさん期待しながら応援してもらえたら」優勝に向けて今シーズンはどんな選手が活躍をみせてくれるのかプロ野球開幕まであと３日です。