◇MLBオープン戦 ドジャース-エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手がオープン戦のエンゼルス戦に先発登板。計8四死球と開幕へ不安を残す内容となりました。

すでにロバーツ監督から開幕ローテーション入りを明言されている佐々木投手。

初回、先頭のネト選手にいきなり3ボールとすると、4球目の98.2マイル(約158キロ)で死球与えます。続くトラウト選手をフィルダースチョイスで1、2塁とすると、ここから3連続四球で2つの押し出し2失点。佐々木投手は打者５人に4四死球など1アウトも奪えず、30球を費やして降板となります。その後、2番手のコップ投手がタイムリーを浴びるなど、いきなりチームは4点を奪われました。

佐々木投手は2回からオープン戦の特別ルールで再登板。しかし、いきなりネト選手に死球を与える展開。さらに四球でピンチを広げますが、併殺でなんとか得点を与えません。3回も先頭打者に四球を与えますが、2者連続スプリットで三振を奪うなど、2イニング連続無失点。しかし、4回は再び先頭打者に四球を与え、ここで降板。2番手のカスペリアス投手が後続に打たれ、リードを広げられました。

佐々木投手は、最速99.1マイル(約159.5キロ)を記録しますが、再登板含めて2回0/3投げて球数66球、無安打も6四球、2死球で5失点の内容。オープン戦防御率15.58となり、開幕へ不安を残す内容となっています。