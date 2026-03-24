松本洋平文科大臣が24日の閣議後の記者会見で、週刊誌による自身の不倫報道をめぐって、予算委員会で文書での回答が要求され、「理事会協議事項」となっていることについての対応を問われた。

【映像】松本文科大臣、週刊誌報道について謝罪する瞬間

松本文科大臣は「まず、改めましてですね、今回の週刊誌報道によりまして、大変さまざまな皆様方にご迷惑をおかけしておりますことを、心からおわびを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした」と頭を下げると、「理事会協議事項についてのお尋ねでありますけれども、こちらに関しましては国会運営に関わることでありますので、私の方からお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。そこはご理解を賜りたいと存じます」と話した。

そのうえで、「文部科学大臣としての職務に、全力を挙げていくということが大変大切なことであると思っておりますし、また、衆参の皆様方にもご理解を賜るということも大変、大事なことだと思っております。私自身ですね。相手があることでもありますので、なかなか回答ができない部分というのもあるのもありますけれども、可能な限り、真摯に対応はして参りたい。そのように考えているところであります。誠心誠意、誠実に国会に対応してまいりたいと思います」と述べた。

自ら説明の場を設けないのかと問われると、「予算委員会の協議事項という、その国会運営上の話もありましたし、国会での質問にもお答えをさせていただいているところでもあります。現時点においては、これに尽きるというふうに、私自身としては考えているところであります。また、今日もこういう記者会見をやっておりますので」と答えた。（ABEMA NEWS）