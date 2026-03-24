俳優いしだ壱成（51）が23日、Xを更新。父の俳優石田純一（72）との“激変ツーショット”を公開した。

いしだは22日放送の日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」の人気企画「夜の口パクヒットスタジオ！」に父純一とともにB'zに扮して出演したことを報告。「昨夜O.Aの#ガキ使名物企画#夜の口パクヒットスタジオ天下のB'zさんに扮し父の純一(であったであろう存在)と僕(概ねそうであったであろう存在)と口パクさせて頂きました。父は稲葉さんで僕は松本さん。あろう事か優勝してしまいました」とつづった。

そして「ガキ使ファンの僕はただただ嬉しかったです。大爆笑感謝です！」と記述。かつらをかぶり、B'zを意識したような衣装をした、ノースリーブのいしだと、ショートパンツで生足を出した純一の“衝撃ショット”を公開した。

この投稿に対し「見てました！！最初わからなくて二度見！！」「石田親子でB'z面白すぎ！」「まさかの親子でB'zで口パク出てきた時は驚いて笑ってしまいましたが楽しめました」「笑いました！！」「面白くて何回も観たくなる回でした」「最近で一番笑いました」「観ましたー！めちゃくちゃ面白かったです」「めちゃ笑った」などと称賛の声が相次いで寄せられている。