プラスト株式会社と中学受験に役立つ情報提供サービスを展開する「中学受験ノートだぞう」は共同で、東京都在住の３０歳〜５９歳の子どもを持つ男女３０００人を対象に「中学受験に関するアンケート調査」を実施し、２４日に発表した。

回答者の子どもの学年を見ると、「中学３年生以上」が４４・３％で最多となり、「中学１年生」８・１％、「中学２年生」８・８％を含めると、中学生以上が全体の６割超。「小学４〜６年生」は合計２７・７％と約３割で、未就学児２２・０％、小学１〜３年生２０・８％となっている。

回答者に「中学受験について現在の状況に最も近いもの」をたずねたところ、「すでに受験を終えた」が２４・２％、「現在準備している」が８・９％、「今後検討している」が１０・４％となった。合計すると４３・５％となり、東京都では約４割超の家庭が中学受験を経験、または選択肢として捉えていることがうかがえる。

また中学受験にかかった費用総額で、回答があったうち、「１００万円以上〜３００万円未満」が３２・４％で最多。「１００万円未満」は２１・０％だったが、「３００万円以上〜５００万円未満」１５・９％、「５００万円以上」６・９％を合わせると、３００万円以上の家庭は２２・８％にのぼっている。