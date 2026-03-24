NASA（アメリカ航空宇宙局）は現地時間2026年3月20日、超音速実験機「X-59」の第2回試験飛行をアメリカ・カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地にて実施しました。X-59は、コンコルドの退役以来途絶えている民間航空機による超音速飛行、特にこれまで騒音問題で厳しく制限されてきた陸上での商業超音速飛行の実現を目指すNASAのミッション「Quesst（Quiet SuperSonic Technology）」の中核を担う機体です。

【▲ 第2回飛行試験を行ったNASAの超音速実験機「X-59」（Credit: NASA/Jim Ross）】

システムが警告表示も訓練通り対応

NASAによると、安全確認のためのチェイス機（追跡機）が随行する中、テストパイロットのJim "Clue" Less氏が操縦桿を握ったX-59は、アメリカ太平洋夏時間2026年3月20日10時54分に離陸。その数分後に機体システムの警告が表示されたため、Less氏は所定の飛行手順に従って基地への帰還（リターン・トゥ・ベース）を宣言し、同11時3分に無事着陸しました。

今回の第2回試験飛行は、2026年内に数十回が予定されている試験飛行キャンペーンの幕開けとなる重要な飛行でした。予定よりも短いわずか9分間の飛行となりましたが、Less氏は「私たちがよく口にするように、まさにシミュレーターでの訓練通りでした。それこそ私たちが望むところです。これは長い飛行キャンペーンの始まりに過ぎません」と、前向きなコメントを残しています。

また、NASAの低ブーム飛行実証プロジェクトマネージャーを務めるCathy Bahm氏は、「早期の着陸にはなりましたが、より多くのデータを収集でき、パイロットが安全に着陸できたことから、チームにとって良い日となりました」と評価しており、安全確保のプロセスが正常に機能したことを強調しています。

ミッションの目的と機体の性能

Quesstミッションの最大の目的は、超音速飛行時に発生する轟音（ソニックブーム）を、比較的静かな音（ソニックサンプ）にまで軽減する技術を実証することにあります。

地上に届く騒音レベルを75PLdB（知覚騒音レベル）未満に抑え込むために、私たちが見慣れた航空機とは異なる、長く尖った機首をはじめとする特異な機体形状が採用されました。NASAによれば、この音の大きさは約6メートル先で車のドアを閉める音や、遠くの雷鳴と同じくらいであり、すぐそばでのバスケットボールのドリブルや拍手の音よりもさらに小さく感じられるレベルです。

アメリカの航空宇宙企業Lockheed Martin（ロッキード・マーティン）の開発部門Skunk Works（スカンクワークス）が製造を担ったX-59は、全長99.7フィート（約30.4メートル）、全幅29.5フィート（約9メートル）、パイロット1名が搭乗する単座式実験機です。ジェットエンジン「F414-GE-100」を1基搭載し、高度5万5000フィート（約1万6700メートル）をマッハ1.4で巡航するよう設計されています。

【▲ 前方から見たNASAの超音速実験機「X-59」（Credit: NASA/Steve Freeman）】

【▲ 後方から見たNASAの超音速実験機「X-59」（Credit: Lockheed Martin / Garry Tice）】

陸上超音速飛行の新たな騒音基準の確立を目指す

Quesstミッションは3つのフェーズで構成されています。2025年10月28日に行われた歴史的な初飛行（フェーズ1）に続き、現在は機体の性能と静音技術が設計通りに機能するかを確認する「音響検証（フェーズ2）」の段階にあります。今後は段階的に飛行速度と高度を上げていき、目標である超音速への到達を目指す予定です。

将来的には、実際にアメリカ国内の複数地域の上空を飛行し、住民がどのように音を感じたかを調査する「コミュニティ調査（フェーズ3）」へと移行します。これらの調査で得られたデータを国内および国際的な規制機関に提出し、陸上での超音速飛行に関する新たな騒音基準を確立することがミッションの最終的なゴールです。

次世代の超音速旅客機の実用化に向け、NASAの挑戦は着実に歩みを進めています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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