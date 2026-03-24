鈴木亮平、『リブート』最終回についてチラリ言及「冬橋は…」 松山ケンイチとXで“おなじみ”のやり取り展開
俳優の鈴木亮平が22日、自身のXを更新。主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場『リブート』の最終回について“チラリ”と言及した。
【写真】「笑ってるーー!!」「ドラマと正反対な顔してる」鈴木亮平＆永瀬廉の『リブート』撮影オフショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
また、松山は結末を知らされていないようで第1話の放送以降、たびたび自身のX（@K_Matsuyama2023）で“考察”を展開。それに対し、鈴木も自身のX（@ryoheiheisuzuki）からリアクションを行うなどして、ドラマを一層盛り上げている。
22日の第9話放送後、松山は「最終回予告全く無かったな！どうなるんですか？ミスター冬橋と塚地がどうなるのかだけほんの少しだけでも良いので教えてください億山さん!!」（※億山は鈴木がスポーツくじ『MEGA BIG』のCMで演じているキャラクター）と、ちゃめっ気交じりに鈴木に質問した。
これに対し鈴木は「ついにあなたの大好きなムガ・ツカジが活躍しましたよ。てかあなた最近ムガ・ツカジのことしか呟いてないからね！」（※ムガ・ツカジは、菊池役で出演する塚地武雅のこと）と愛あるツッコミ。続けて「ミスター冬橋は、なかなか驚きの最後を迎えます。くらいは言っても良いでしょう。12億当てちゃうかも」（※ミスター冬橋は、永瀬廉が演じる登場人物・冬橋航のこと）と自身のCMネタを交えつつ、冬橋の運命について衝撃のラストを予感させるコメントを残した。
このやり取りに対し「なにー!!」「え、なかなか驚きの最後??いい意味で期待してもいいですか？」「なんですか、驚きの最後って…」「気になる気になる」「来週の放送楽しみすぎる。ハラハラがいつもとまらない」「最後はハッピーエンドでお願いします」など、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「笑ってるーー!!」「ドラマと正反対な顔してる」鈴木亮平＆永瀬廉の『リブート』撮影オフショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
22日の第9話放送後、松山は「最終回予告全く無かったな！どうなるんですか？ミスター冬橋と塚地がどうなるのかだけほんの少しだけでも良いので教えてください億山さん!!」（※億山は鈴木がスポーツくじ『MEGA BIG』のCMで演じているキャラクター）と、ちゃめっ気交じりに鈴木に質問した。
これに対し鈴木は「ついにあなたの大好きなムガ・ツカジが活躍しましたよ。てかあなた最近ムガ・ツカジのことしか呟いてないからね！」（※ムガ・ツカジは、菊池役で出演する塚地武雅のこと）と愛あるツッコミ。続けて「ミスター冬橋は、なかなか驚きの最後を迎えます。くらいは言っても良いでしょう。12億当てちゃうかも」（※ミスター冬橋は、永瀬廉が演じる登場人物・冬橋航のこと）と自身のCMネタを交えつつ、冬橋の運命について衝撃のラストを予感させるコメントを残した。
このやり取りに対し「なにー!!」「え、なかなか驚きの最後??いい意味で期待してもいいですか？」「なんですか、驚きの最後って…」「気になる気になる」「来週の放送楽しみすぎる。ハラハラがいつもとまらない」「最後はハッピーエンドでお願いします」など、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。