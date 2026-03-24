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火曜日は広く青空 日差し暖か

火曜日は午後も高気圧に覆われて、広い範囲で青空が広がりそうです。最高気温は全国的に平年より高く、関東から西の地域は18〜20℃くらいまで上がる所が多いでしょう。日差しがぽかぽか暖かくなりそうです。北海道は10℃前後、東北は14℃前後の所が多くなる見込みです。雪の多く積もっている地域では、なだれにご注意ください。

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火曜日の予想最高気温

札幌　:8℃　 釧路　:7℃
青森　:12℃　盛岡　:14℃
仙台　:16℃　新潟　:13℃
長野　:15℃　金沢　:15℃
名古屋:19℃　東京　:18℃
大阪　:19℃　岡山　:18℃
広島　:18℃　松江　:15℃
高知　:20℃　福岡　:20℃
鹿児島:21℃　那覇　:25℃

西から雨雲広がる

火曜日の日中は広い範囲で晴れますが、九州は夕方以降、雨の降り出してくる所がありそうです。水曜日の朝は九州から中国、四国にかけて雨が降り、午後は近畿から関東も雨の降る所がある見込みです。

北日本は水曜日も晴れて、火曜日より暖かくなる所もありそうです。

今週はすっきり晴れる日少ない

関東や東海は木曜日にかけて雨雲がかかりやすく、木曜日は東北南部も雨の降る所がある見込みです。金曜日も雲の広がる所が多く、西日本は雨雲のかかる所がありそうです。土曜日には西日本で雲がとれてきますが、東日本や北日本で雨の降る所がある見込みです。今週はすっきり晴れる日が少なくなるため、晴れる日は日差しを有効にお使いください。