火曜日は広く青空 日差し暖か

火曜日は午後も高気圧に覆われて、広い範囲で青空が広がりそうです。最高気温は全国的に平年より高く、関東から西の地域は18〜20℃くらいまで上がる所が多いでしょう。日差しがぽかぽか暖かくなりそうです。北海道は10℃前後、東北は14℃前後の所が多くなる見込みです。雪の多く積もっている地域では、なだれにご注意ください。

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火曜日の予想最高気温

札幌 :8℃ 釧路 :7℃

青森 :12℃ 盛岡 :14℃

仙台 :16℃ 新潟 :13℃

長野 :15℃ 金沢 :15℃

名古屋:19℃ 東京 :18℃

大阪 :19℃ 岡山 :18℃

広島 :18℃ 松江 :15℃

高知 :20℃ 福岡 :20℃

鹿児島:21℃ 那覇 :25℃

西から雨雲広がる

火曜日の日中は広い範囲で晴れますが、九州は夕方以降、雨の降り出してくる所がありそうです。水曜日の朝は九州から中国、四国にかけて雨が降り、午後は近畿から関東も雨の降る所がある見込みです。



北日本は水曜日も晴れて、火曜日より暖かくなる所もありそうです。

今週はすっきり晴れる日少ない

関東や東海は木曜日にかけて雨雲がかかりやすく、木曜日は東北南部も雨の降る所がある見込みです。金曜日も雲の広がる所が多く、西日本は雨雲のかかる所がありそうです。土曜日には西日本で雲がとれてきますが、東日本や北日本で雨の降る所がある見込みです。今週はすっきり晴れる日が少なくなるため、晴れる日は日差しを有効にお使いください。