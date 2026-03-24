今回は、夫がまだ食事中なのに、女友達に会いに行ったエピソードを紹介します。

週末ぐらい、子どもと遊んでほしいのに…

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達とよく会っているのが、嫌で仕方ないです。夫は『ただの女友達だから』と言いますが、内心浮気していないか心配です。

それに夫は週末家でゴロゴロしてばかり。『たまには公園に行こうよ』と誘っても一切来ません。この前の日曜も、お昼ご飯を食べているときに『3人で公園に行こう』と夫に話したら、拒否されました。

そして食事中、夫のスマホに着信があったのです。電話の相手は例の女友達のようで、夫は電話に出て、リビングから出ました。『まだご飯を食べてるのに……』とモヤモヤしました。

夫は結局そのまま家を出て、女友達に会いに行ってしまいました。家を出る夫を止めようとしましたが、『どうせヒマだしな』と言い、心底あきれました。しかも夫はおしゃれしていて、なんだかウキウキしているんです。私や娘より女友達を優先する夫が本当に許せません」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年10月）

▽ この夫はさらに、「どこに行くかちゃんと伝えてるんだからいいだろ？」「浮気してたらどこに行くかも言わねーよ」とも言ってきたそうですが、そういう問題じゃないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。