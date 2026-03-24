WNBAフェニックス・マーキュリーがプレシーズンマッチを発表…現地時間4月29日に女子日本代表と対戦

3月24日（現地時間23日）、WNBAのフェニックス・マーキュリーがシーズン開幕前に行われるプレシーズンマッチの日程を発表。4月30日（同29日）に女子日本代表との試合が予定されていることが明らかになった。

同クラブ公式サイトによると、マーキュリーはプレシーズンマッチを2試合行う予定で、4月26日（同25日）にサウスダコタ州スーフォールズでシカゴ・スカイと、そして30日（同29日）にマーキュリーのホームであるアリゾナ州フェニックスで女子日本代表と対戦する。チケットはすでに販売を開始しており、マーキュリーの公式サイトのリンクから購入可能となっている。

女子日本代表は3月11日から17日にかけて、トルコのイスタンブールで行われた「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」で初戦から3連敗を喫しながらも巻き返し、9月にドイツのベルリンで開催される「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026」への出場権を獲得した。その女子日本代表が、昨シーズンWNBAのレギュラーシーズンで4位の好成績を収めたマーキュリーを相手にどんな戦いを見せるか注目だ。なお、女子日本代表のコーリー・ゲインズヘッドコーチはマーキュリーを2007年と09年に2度のリーグ優勝に導いている。

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