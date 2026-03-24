八村塁＆スマートが欠場のレイカーズ、東首位のピストンズに3点差惜敗…連勝「9」でストップ

3月24日（現地時間23日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のリトル・シーザーズ・アリーナでデトロイト・ピストンズと対戦した。

10連勝を目指すレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発出場。マーカス・スマートが右足首の痛み、八村が右ふくらはぎの痛みを理由に欠場した。

第1クォーターは点を取り合うなか、1点リードで迎えた残り1分45秒からドンチッチ、ジャクソン・ヘイズ、ルーク・ケナードが連続得点をマーク。27－23で終了した。

第2クォーターは開始3分49秒から0－9のランで試合をひっくり返されると、12分間で42得点を献上。52－65と13点ビハインドでハーフタイムを迎えた。前半終了時点でドンチッチが17得点。ヘイズが9得点、エイトンが8得点、リーブスが7得点で続いた。

後半は第3クォーターの35得点で追い上げを見せると、試合終了残り39秒にエイトンのフリースロー2本で逆転に成功。再びリードを許した直後の同29秒にリーブスがジャンプショットを沈めた。

しかし、0－4のランを許すと、試合終了間際に同点を狙ったドンチッチの3ポイントは失敗。イースタン・カンファレンス首位を走る相手に110－113で敗れ、連勝が「9」でストップした。

レイカーズはドンチッチが32得点7リバウンド6アシスト3スティール、リーブスが24得点5アシスト、エイトンが13得点10リバウンド、レブロンが12得点9リバウンド10アシスト、ヘイズが11得点4ブロック2スティールを記録した。

なお、レイカーズは26日（同25日）、敵地でインディアナ・ペイサーズと対戦する。

■試合結果



デトロイト・ピストンズ 113－110 ロサンゼルス・レイカーズ



DET｜23｜42｜24｜24｜＝113



LAL｜27｜25｜35｜23｜＝110

【動画】ピストンズvsレイカーズのハイライト