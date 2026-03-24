『うたコン』祝！10周年「うたコン大感謝祭」にて番組10年分の名シーンや生放送の舞台裏を大公開
3月31日放送の『うたコン』（NHK総合）は「祝！10周年 うたコン大感謝祭」をオンエア。番組では、10年分の放送の中から厳選された名シーンが一挙大放出される。ゲストは、氷川きよし、新妻聖子、岩城直也、北島三郎（VTR出演）。
■番組の第1回放送に出演の北島三郎のSPインタビューも
2016年4月の放送開始から、この春でちょうど10年の節目を迎える『うたコン』。
今回の放送では、毎週生放送の舞台となっているNHKホールの裏側も特別に大公開。普段の放送では観ることができない貴重な映像が多数紹介される。
ゲストには『うたコン』にこれまで何度も出演してきた氷川きよしと新妻聖子が登場。ふたりが思い出に残るパフォーマンスも紹介する。
さらに番組の第1回に出演し、名曲「まつり」を披露した北島三郎からのスペシャルインタビューも。北島が『うたコン』に寄せる思いを熱く語る。
また、『うたコン』の生演奏を支える要、指揮者の岩城直也も出演。生演奏で音楽を届ける醍醐味や、生放送の緊張の舞台裏を語る。
『うたコン』番組サイトでは、3月27日までリクエストを受付中。『うたコン』10年分の歴史が詰まった特別な一夜を、たっぷりと楽しもう。
■番組情報
NHK総合『うたコン』
03/31（火）19:57～20:42
※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送（無観客）
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：氷川きよし、新妻聖子、岩城直也
VTR出演：北島三郎
■関連リンク
番組サイト
https://www.web.nhk/tv/an/utacon/pl/series-tep-1J9MXY5QX2