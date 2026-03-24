白石麻衣が自身のInstagramを更新し、冬コーデのプライベートショットを披露した。

【写真】積もる雪を背景に爽やかな笑顔を見せる白石麻衣

■札幌での冬コーデ姿のプライベートショット公開

白石は「冬！」とシンプルにコメント。グレーのダウンコートを纏い、マフラーをフーディのように頭から深く被った白石の姿を公開した。優しく振り返る姿（1枚目）は、ライトアップされた雪の中でも輝く透明感が印象的だ。

雪が積もる中、爽やかな表情を見せる様子に「冬まいやんもめっちゃ可愛い」「まいやんの心も雪のように真っ白で素敵」「マフラーの巻き方愛おしすぎる」「まさに天使」「可愛さ満点！」「可愛い可愛い可愛い」と絶賛の声が溢れている。

さらに、注目されたのは引きの構図で捉えられたショット（2枚目）だ。ライトアップされたさっぽろテレビ塔を背に、膝を深く曲げて今にも飛び出しそうなポーズを披露。白石のおちゃめな一面を感じさせる1枚だ。

SNSには「札幌に来てくれて嬉しい」「札幌に来てたの!?」「札幌！雪がよく似合ってます」と喜ぶファンの声が集まっている。

■写真：積もる雪を背景に爽やかな笑顔を見せる白石麻衣