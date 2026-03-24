『SCHOOL OF LOCK!』の公式Xが更新され、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗の3ショットが公開された。

【写真】Mrs. GREEN APPLE『ミセスLOCKS!』オフショット（全6枚）

■大森元貴の“耳掛け”ヘアに注目集まる

投稿では、「#ミセスLOCKS 放送後記更新！」とつづり、放送後のオフショットを投稿。「藤澤先生が出演する『#日曜劇場リブート』や、ミセス先生の4月からの予定など、たくさんおしゃべりした休み時間でした」と放送内容についても紹介している。

公開された写真には、黒いカーテンを背景に並ぶ3人の姿が収められている。

大森は中央で、レザー調の襟がアクセントになった深緑のブルゾンに黒パンツを合わせたラフな装いで登場。片手をポケットに入れ、もう一方の手でピースサインを見せながら、ウインクを披露している。前髪はセンター分けで、伸びた髪が肩にかかり、サイドを耳にかけたヘアスタイルも印象的だ。

左の藤澤は黒のパーカーに黒パンツ、足元には青のスニーカーを合わせた着こなし。若井はブラウンのブルゾンにネイビーのワイドパンツを合わせ、ともにピースサインを見せている。

ファンからは「嘘みたいに3人ともかわいい」「もっくん髪伸びたね」「この髪の長さ好きー！！」「大森さんって髪伸ばしてるの？」「理想の触覚の形」「耳掛けかわいい」「耳掛けヘアのもっくん最高にすてき」といった声が寄せられている。

■同じヘア＆ファッションの別カット

■黒縁メガネ×デニムオンデニムスタイルの大森元貴