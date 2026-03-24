『日プ新世界』練習生101人出そろったか？ 「101 PASS」参加者コンセプトフォト公開「選ばれたのは…」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）が、26日から放送される。それに先立って、練習生候補の進退に注目が集まっている。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
本シーズンでは、練習生に加え、練習生候補を放送前に発表。練習生候補・38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」を2月2日正午から4日正午まで行っていた。
初回放送に先立ち、24日には公式Xを更新。「101 PASSによって選ばれた練習生は…」とつづられ、練習生候補38人の中から19人のコンセプト写真が公開された。写真が公開されたのは、AKIRA（本荘晃）、K.AYUMU（児島歩夢）、I.DAIKI（市川大輝）、HARUKU（村松遼空）、HARUTO（高城暖人※高＝はしごだか）、H.HIKARU（平島輝）、HYUNJAE（イ・ヒョンジェ）、KAICHI（リュウ・カイチ）、KANTA（黒崎貫汰※崎＝たつさき）、KEISHIN（黄敬眞）、KINARI（釼持吉成）、KOSHIRO（青沼昂史朗）、MEI（森明育）、K.RENTO（小林蓮翔）、M.RUI（水上琉偉）、SOGO（松田颯吾）、T.SORA（高橋空良※高＝はしごだか）、SOSHI（西田颯梓）、O.TAKUTO（岡本拓士）となる。
練習生に合流する候補生は、3月26日の初回放送で正式に発表される。なお、今回発表された19人と、すでに公開されていた練習生82人を合わせると、101人になる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
本シーズンでは、練習生に加え、練習生候補を放送前に発表。練習生候補・38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」を2月2日正午から4日正午まで行っていた。
練習生に合流する候補生は、3月26日の初回放送で正式に発表される。なお、今回発表された19人と、すでに公開されていた練習生82人を合わせると、101人になる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。