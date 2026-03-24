7月退社予定のフジテレビ竹内友佳アナ、“最後の出演”あいさつ
フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が24日、同局系『Live News days』（月〜金 前11：30〜11：50）に出演。月・火に出演する竹内が「最後の出演」としてあいさつした。
【画像】フジテレビ竹内友佳アナ、退社発表・理由を説明
ニュースを伝えた後、番組終了間近に「さて『（Live News）days』でお伝えするのは…きょうわたしたち2人が最後になります」とあいさつ。同じく月・火担当の安宅晃樹アナ（33）が「最後ですね」とコメントし、「来週から月曜と火曜は、梅津アナウンサーと上中アナウンサーが担当します。ありがとうございました」と伝えた。
その後、竹内アナが最後に「それでは失礼します」とあいさつ。2人で頭を下げて締めくくった。
竹内アナは3月22日、自身のインスタグラムで、7月上旬に退社することを報告。「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」とし、「3月24日（火）『Live News days』が、フジテレビアナウンサーとしての最後の出演となります」とも伝えていた。
竹内アナは1988年5月12日生まれ、大分県出身。早稲田大学文化構想学部を経て、2011年に入社。『FNN Live News days』など報道番組で活躍したほか、バラエティーなどにも多数出演した。
【画像】フジテレビ竹内友佳アナ、退社発表・理由を説明
ニュースを伝えた後、番組終了間近に「さて『（Live News）days』でお伝えするのは…きょうわたしたち2人が最後になります」とあいさつ。同じく月・火担当の安宅晃樹アナ（33）が「最後ですね」とコメントし、「来週から月曜と火曜は、梅津アナウンサーと上中アナウンサーが担当します。ありがとうございました」と伝えた。
竹内アナは3月22日、自身のインスタグラムで、7月上旬に退社することを報告。「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」とし、「3月24日（火）『Live News days』が、フジテレビアナウンサーとしての最後の出演となります」とも伝えていた。
竹内アナは1988年5月12日生まれ、大分県出身。早稲田大学文化構想学部を経て、2011年に入社。『FNN Live News days』など報道番組で活躍したほか、バラエティーなどにも多数出演した。