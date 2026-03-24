プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が、進化を遂げたバッティングについて語りました。

1年目の昨季は、22試合の出場で打率.208をマーク。開幕スタメンを狙う今季は、オープン戦でも14試合の出場で打率.317とアピールを見せています。

好調の打撃については、コーチに秋季キャンプからライナーを意識するように言われていたそう。現在は「試合でもライナーが増えて、いい結果につながっている」と充実の様子をのぞかせました。

そんな中、バッティングフォームも進化。ヤクルトの現GMである青木宣親さんをほうふつとさせる構えに変わっています。浦田選手は「マネはしてないです」としながらも、「意識は全然してないんですけど、自分も青木さんの動画を見たら『ちょっと似てるな』と…」と笑顔。このフォームがしっくりきており、いい意識で打席に立てていることを明かしました。

「開幕に向けてキャンプからずっとやってきた」と語った浦田選手は、続けて「開幕だけで終わったら意味が無いので、1年間通して戦える選手になっていきたい」と力強く意気込み。2年目のさらなる飛躍に期待がかかります。

(3月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)