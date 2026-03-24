タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。『平成ギャルメイク』を施した姿を披露しました。



【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「ギャル時代に戻ったよー！」 平成ギャルメイクを披露 ウィッグ使いのヘアスタイルも話題に





鈴木さんは「平成ギャルメイクが大好評で嬉しいです❤」と綴り、 『平成ギャルメイク』でカメラの前で様々なポーズを決める動画を投稿。





鈴木さんのメイクは、「盛り」と「ツヤ」を程よく取り入れた平成ギャルメイク。肌は薄づきのセミマットで整え、目元はブラウン系でやわらかく輪郭を強調し、上まつげにボリュームを持たせつつ、下まぶたをナチュラルに強調し、涙袋をほんのり演出。リップはピーチコーラルの中央にグロスをのせてふっくら感を出す上品な印象に仕上げています。





長くウェーブのかかった金髪のへアスタイルは、黒縁の太めのフレームのメガネと組み合わさることで、平成ギャル時代を思わせる雰囲気を演出。鈴木さんは、「髪の毛はプリシラのウィッグを付けてます！」と明かしています。





衣装は、黒のパーカーにボーダー柄のシャツを合わせ、デニムのワイドパンツをコーディネート。白と黒のバイカラーのキャップに、存在感のある黒縁メガネを合わせたカジュアルな装いで、平成らしい“盛り”とツヤ感を大人っぽく表現しています。







動画の中では、表情や仕草のバリエーションも豊かで、カメラへ向かって驚きの顔や、口をすぼめたキュートなポーズなど、さまざまなポーズを見せています。





鈴木さんは「ギャル時代に戻ったよー！」と綴り、ギャルスタイルを存分に楽しんでいる様子が伝わってきます。





この投稿を見た人たちからは「ギャルメイク似合いますよ」「ロングヘアーウィッグが最高」「格好イィ」「今でも変わらず可愛いの反則です」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】