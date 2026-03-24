¡Ú¿©¥ì¥Ý¡Û²¿¤¬°ã¤¦? ¤É¤¦»È¤¦? 4¼ïÎà¤Î¤´¤ÞÌý¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿
ÆüËÜ¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤´¤ÞÌý¡£¤¿¤À°ì¸ý¤Ë¤´¤ÞÌý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¼ïÎà¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤«¤É¤ä¡×¤Î¤´¤ÞÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥µ¥é¥À¡¢ÅâÍÈ¤²¡¢¤¢¤ó¤«¤±Ã´¡¹ÌÍ¤Î4ÉÊ¤Î¤ªÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤´¤È¤ËÌý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡û¡Ö¶â°õ½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡×¡ß¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤´¥¹¡¼¥×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¥¹¡¼¥×¤«¤é¡£º£²ó¤Ï²ÈÄí¤ä°û¿©Å¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¶â°õ½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
ÍÏ¤Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬
¡ÚA¡Û
ÁÏÌ£¥·¥ã¥ó¥¿¥ó¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
±ö¡Ä¾¯¡¹
¶â°õ½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¿å¡Ä300cc
¥Í¥®¡ÄÅ¬ÎÌ
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
¡Æé¤Ë¡ÚA¡Û¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤¬¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ê¤´¤ÞÆÃÍ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤´¤ÞÌý¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼çÄ¥¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì£¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤ÎÎÏ¤Ç°ìµ¤¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡×¡ß¥µ¥é¥À
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ(¥È¥¯¥Û)¤Î¡Ö·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö½ÕµÆ¤È¥«¥¤¥ï¥ì¡¢Âä¤Î¥µ¥é¥À¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
½ÕµÆ¡ÄÅ¬ÎÌ
¥«¥¤¥ï¥ì¡ÄÅ¬ÎÌ
ÀÄ¥Í¥®¡ÄÅ¬ÎÌ
Âä¡Ä140g
·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥Ý¥ó¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸2
±öº«ÉÛ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
¡ÌîºÚ¤ÈÂä¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡¢¥Ý¥ó¿Ý¡¢±öº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¡¢¶ñºà¤È¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤´¤ÞÌý¤Ë¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥ó - ¥»¥µ¥â¥ê¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ìÀ¶LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¸º¤é¤¹¡×¤Î¤ò½õ¤±¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥¯¥Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤ÞÌýÆÈÆÃ¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤´¤ÞÌý¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡×¡ßÅâÍÈ¤²
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
·Ü¤â¤âÆù¡Ä200g
¡ÚA¡Û
¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸2
¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤¹¤ê¤ª¤í¤·À¸Õª¡Ä1¤«¤±Ê¬
±ö/¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
ÇöÎÏÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÅ¬ÎÌ
¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸5
¡ûºî¤êÊý
¡·Ü¤â¤âÆù¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¡ÚA¡Û¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÇöÎÏÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¡¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
£ÊÒ·ªÊ´¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¢¤Î·ÜÆù¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ê´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Þ¤¹¡£Ìý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é£¤Î·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢ÊÒÌÌ¤ò2Ê¬30ÉÃ(ÌÜ°Â)¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Î¢ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¾ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤¢¤²¡¢Ìý¤ò¤¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡×¤Ï¡¢¤´¤Þ¤ò¤¢¤¨¤ÆÀù¤é¤º¤Ëºñ¤Ã¤¿¤´¤ÞÌý¤À¤½¤¦¤Ç¡£¿§¡¢¹á¤ê¤¬¹µ¤¨¤á¡£·ÜÆù¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¡¢»é¤Ã¤³¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÈè¤ì¤·¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¡Ö½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¡×¡ßÃ´¡¹ÌÍ
4ÉÊÌÜ¤Ï¡Ö½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤«¤±Ã´¡¹麵¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
Ãæ²ÚÀ¸ÌÍ¡Ä2¶Ì
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä150g
¡ÚA¡Û
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1¤«¤±Ê¬
¥Í¥®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1/2ËÜ
À¸Õª¡Ä1¤«¤±Ê¬
Åâ¿É»Ò¡Ä1ËÜ
½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ÚB¡Û
¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸6
¾ßÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ÚC¡Û
¿å¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
ÁÏÌ£¥·¥ã¥ó¥¿¥ó(Ê´¥¿¥¤¥×)¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÇ®¤·¡¢¡ÚA¡Û¡¢½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¤òÆþ¤ì¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢Æù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡ÚB¡Û¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
£¶ñºàÆ±»Î¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¢¤Ë¡ÚC¡Û¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤ÇÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£É½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥ÌÍ¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢²¹¤á¤¿£¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¿¼¤¯¤´¤Þ¤òßäÀù¤·¤Æºñ¤Ã¤¿¡¢¹á¤ê¤â¥³¥¯¤â°ìÃÊ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤´¤ÞÌý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í! ¤ª¼ò¤â¤¹¤´¤¯¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»È¤¤Ê¬¤±¤Ï³Ú¤·¤¤!
º£²ó4ÉÊºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¤ÞÌý¤ÎÀ³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Æ±¤¸¤´¤ÞÌý¤Ç¤â»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¡¢ÎÁÍý¤Î°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯1ËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼òÎà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¡Ö¶â°õ½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡×¡ß¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤´¥¹¡¼¥×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¥¹¡¼¥×¤«¤é¡£º£²ó¤Ï²ÈÄí¤ä°û¿©Å¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¶â°õ½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
ÍÏ¤Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬
¡ÚA¡Û
ÁÏÌ£¥·¥ã¥ó¥¿¥ó¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
±ö¡Ä¾¯¡¹
¶â°õ½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¿å¡Ä300cc
¥Í¥®¡ÄÅ¬ÎÌ
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
¡Æé¤Ë¡ÚA¡Û¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤¬¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ê¤´¤ÞÆÃÍ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤´¤ÞÌý¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼çÄ¥¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì£¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤ÎÎÏ¤Ç°ìµ¤¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡×¡ß¥µ¥é¥À
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ(¥È¥¯¥Û)¤Î¡Ö·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö½ÕµÆ¤È¥«¥¤¥ï¥ì¡¢Âä¤Î¥µ¥é¥À¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
½ÕµÆ¡ÄÅ¬ÎÌ
¥«¥¤¥ï¥ì¡ÄÅ¬ÎÌ
ÀÄ¥Í¥®¡ÄÅ¬ÎÌ
Âä¡Ä140g
·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥Ý¥ó¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸2
±öº«ÉÛ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
¡ÌîºÚ¤ÈÂä¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë·ò¤ä¤«¤´¤ÞÌý¡¢¥Ý¥ó¿Ý¡¢±öº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¡¢¶ñºà¤È¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤´¤ÞÌý¤Ë¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥ó - ¥»¥µ¥â¥ê¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ìÀ¶LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¸º¤é¤¹¡×¤Î¤ò½õ¤±¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥¯¥Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤ÞÌýÆÈÆÃ¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤´¤ÞÌý¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡×¡ßÅâÍÈ¤²
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
·Ü¤â¤âÆù¡Ä200g
¡ÚA¡Û
¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸2
¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤¹¤ê¤ª¤í¤·À¸Õª¡Ä1¤«¤±Ê¬
±ö/¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
ÇöÎÏÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÅ¬ÎÌ
¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸5
¡ûºî¤êÊý
¡·Ü¤â¤âÆù¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¡ÚA¡Û¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÇöÎÏÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¡¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
£ÊÒ·ªÊ´¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¢¤Î·ÜÆù¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ê´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Þ¤¹¡£Ìý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é£¤Î·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢ÊÒÌÌ¤ò2Ê¬30ÉÃ(ÌÜ°Â)¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Î¢ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¾ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤¢¤²¡¢Ìý¤ò¤¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤É¤ä¤ÎÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡×¤Ï¡¢¤´¤Þ¤ò¤¢¤¨¤ÆÀù¤é¤º¤Ëºñ¤Ã¤¿¤´¤ÞÌý¤À¤½¤¦¤Ç¡£¿§¡¢¹á¤ê¤¬¹µ¤¨¤á¡£·ÜÆù¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¡¢»é¤Ã¤³¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÈè¤ì¤·¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¡Ö½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¡×¡ßÃ´¡¹ÌÍ
4ÉÊÌÜ¤Ï¡Ö½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤«¤±Ã´¡¹麵¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
Ãæ²ÚÀ¸ÌÍ¡Ä2¶Ì
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä150g
¡ÚA¡Û
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1¤«¤±Ê¬
¥Í¥®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1/2ËÜ
À¸Õª¡Ä1¤«¤±Ê¬
Åâ¿É»Ò¡Ä1ËÜ
½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ÚB¡Û
¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸6
¾ßÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ÚC¡Û
¿å¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
ÁÏÌ£¥·¥ã¥ó¥¿¥ó(Ê´¥¿¥¤¥×)¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÇ®¤·¡¢¡ÚA¡Û¡¢½ãÀµ¤´¤ÞÌýÇ»¸ý¤òÆþ¤ì¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢Æù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡ÚB¡Û¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
£¶ñºàÆ±»Î¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¢¤Ë¡ÚC¡Û¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤ÇÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£É½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥ÌÍ¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢²¹¤á¤¿£¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¿¼¤¯¤´¤Þ¤òßäÀù¤·¤Æºñ¤Ã¤¿¡¢¹á¤ê¤â¥³¥¯¤â°ìÃÊ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤´¤ÞÌý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í! ¤ª¼ò¤â¤¹¤´¤¯¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»È¤¤Ê¬¤±¤Ï³Ú¤·¤¤!
º£²ó4ÉÊºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¤ÞÌý¤ÎÀ³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Æ±¤¸¤´¤ÞÌý¤Ç¤â»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¡¢ÎÁÍý¤Î°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯1ËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼òÎà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£