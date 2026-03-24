板野友美、家賃200万円のプレッシャー語る 「土禁」の高級車にも言及
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#8が22日放送。#8のスタジオゲストには、元AKB48の1期生で1児の母である板野友美が登場。MCの峯岸とは10代の頃からの20年来の仲であり、息の合った同期トークを展開した。
【写真】板野友美、土禁でお菓子も禁止 自慢の高級愛車(全13枚）
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
峯岸はSNSでも話題となった板野の「家賃200万円」の自宅について言及。板野が「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」と語る一方、峯岸は「この間あっちゃん（前田敦子）に会った時に、『ともは家に住んでから、プレッシャーで病んでる』って言っていた」と元メンバーからのまさかのタレコミを暴露。板野は笑いながら「敷金めっちゃ高かったし...プレッシャーを頑張ってバネにしてるって感じ」と、華やかな生活の裏にあるリアルな本音をのぞかせた。
また、板野が公開した高級新車の話題では、「新車だからキープしたいなと思って」と「土禁」にしているこだわりを告白。さらに近藤が「（お菓子の）ボーロも禁止？」と尋ねると「禁止」と即答しつつも、「パパ（高橋奎二投手）の車は食べてOK」と、夫の車には自由なルールを適用していることを明かしていた。
『秘密のママ園2』#8はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】板野友美、土禁でお菓子も禁止 自慢の高級愛車(全13枚）
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
また、板野が公開した高級新車の話題では、「新車だからキープしたいなと思って」と「土禁」にしているこだわりを告白。さらに近藤が「（お菓子の）ボーロも禁止？」と尋ねると「禁止」と即答しつつも、「パパ（高橋奎二投手）の車は食べてOK」と、夫の車には自由なルールを適用していることを明かしていた。
『秘密のママ園2』#8はABEMAにて見逃し配信中。