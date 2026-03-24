ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は２３日（日本時間２４日）に本拠地ロサンゼルスでのエンゼルスとのオープン戦に先発し、２回０／３を無安打４失点、２三振８四死球と大乱調だった。防御率１５・５８。打者１４人に６６球で、ストライク３２球とストライク率４８・５パーセントだった。初回に一死も取れずに２連続押し出しを含む４四死球で降板し、３登板連続で再登板となった。

初回、先頭ネトは３球連続ボールで４球目に死球。トラウトを真ん中のフォーシームで二ゴロに打ち取ったと思われたが、野選で無死一、二塁とピンチを迎えた。続くシャヌエルもボールが先行し、フルカウントから歩かせた。ソレアの初球はストライクとコールされたが、ＡＢＳチャレンジの結果、ボールに覆った。結局、８球目が外れて押し出し四球となった。

ここでプライアー投手コーチがマウンドに行き、ブルペンでは急きょ準備を開始した。モンカダは２球で追い込んだが、ファウルで粘られ、２者連続押し出し四球を与えた。ロバーツ監督がベンチを飛び出し、交代を告げた。

２回から再びマウンドへ。先頭ネトに２ストライクと追い込みながら再び死球。トラウトはストレートの四球で歩かせた。シャヌエルはスプリットで一ゴロ、ソレアはスプリットを連投。２ストライクからの３球目、内角高めに抜けたが遊ゴロ併殺打とした。

３回も続投。先頭モンカダは歩かせたが、アデルは真ん中高めのスプリットで見逃し三振。この日、初奪三振だ。ローはフルカウントから内角低めのスプリットでバットに空を切らせた。オハピーは内角低めのフォーシームを中堅返しされたが、ハーフライナーをロハスがキャッチした。

４回は先頭フレイジャーを歩かせたところで交代となった。

開幕前のラスト登板で毎回四球を与える大荒れ。ロバーツ監督は２２日（同２３日）に開幕４戦目の３０日（同３１日）のガーディアンズ戦の先発を公表しているが、暗雲が漂う。