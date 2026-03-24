実写版『モアナと伝説の海』本予告が解禁 ドウェイン・ジョンソン演じるマウイの姿がお披露目
ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』の本予告が解禁。ドウェイン・ジョンソンが演じる伝説の英雄マウイの姿がお披露目となった。
【動画】実写版マウイ、ついに登場！ 『モアナと伝説の海』本予告
2017年にアニメーション版が公開された『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描くミュージカル・アドベンチャー。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。
今回解禁された本予告映像では、海と深く結びついた少女モアナの運命と、壮大な冒険の始まりが描かれる。物語の舞台は、神秘的な伝説が息づく南の島。「ある島にいる少女は、ほかの皆とは違う」というナレーションとともに、海と島の人々を誰よりも愛し、家族の誇りとして育てられたモアナの姿が映し出される。
やがて彼女は、祖母タラおばあちゃんから運命を告げられる。「モアナ、お聞き。お前は何者だい？」そして、島に語り継がれてきた伝説の真実を知ることに。「伝説は本当なのね」。しかしそれは始まりに過ぎなかった。「サンゴ礁を越えて、邪悪な闇が迫っている」。“海に選ばれし者”として使命を託されるモアナは、マウイを探し、テ・フィティの心を返すため、小さなカヌーで大海原へと旅立つ。青く輝く波の上を進むその姿は、壮大な冒険の幕開けを象徴する印象的なシーンとなっている。
さらに本予告では、ドウェイン・ジョンソン演じる伝説の英雄マウイの姿がついに明らかとなった。アニメーション版でも同役を務めたドウェイン・ジョンソンが実写でどのようにマウイを演じるのか、モアナとマウイが繰り広げる壮大な冒険への期待を一層高める映像となっている。「風と海の半神半人。男たちの英雄さ」と豪快に語り、モアナとのユーモラスな掛け合いも描かれる。
一方で物語は次第に緊張感を増していき、「人間とは冒険できない」と突き放すマウイに対し、モアナは強い決意を示す。「私はお姫様じゃない。村長の娘。人々を導く私はモアナ」と、自らの使命を受け入れ、真のリーダーとして成長していく姿が描かれる。
また、映像では、名曲「How Far I’ll Go」に乗せて「海を照らす光が私を呼んでいる」と歌い上げる姿も映し出され、モアナの内なる想いと運命がドラマチックに表現。そして最後には、巨大なカニの姿をしたタマトアの不気味でユーモラスな登場シーンも収められ、壮大な冒険、ユーモアあふれる掛け合い、そして胸を打つ音楽、すべてが詰まった本予告映像となっている。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【動画】実写版マウイ、ついに登場！ 『モアナと伝説の海』本予告
2017年にアニメーション版が公開された『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描くミュージカル・アドベンチャー。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。
やがて彼女は、祖母タラおばあちゃんから運命を告げられる。「モアナ、お聞き。お前は何者だい？」そして、島に語り継がれてきた伝説の真実を知ることに。「伝説は本当なのね」。しかしそれは始まりに過ぎなかった。「サンゴ礁を越えて、邪悪な闇が迫っている」。“海に選ばれし者”として使命を託されるモアナは、マウイを探し、テ・フィティの心を返すため、小さなカヌーで大海原へと旅立つ。青く輝く波の上を進むその姿は、壮大な冒険の幕開けを象徴する印象的なシーンとなっている。
さらに本予告では、ドウェイン・ジョンソン演じる伝説の英雄マウイの姿がついに明らかとなった。アニメーション版でも同役を務めたドウェイン・ジョンソンが実写でどのようにマウイを演じるのか、モアナとマウイが繰り広げる壮大な冒険への期待を一層高める映像となっている。「風と海の半神半人。男たちの英雄さ」と豪快に語り、モアナとのユーモラスな掛け合いも描かれる。
一方で物語は次第に緊張感を増していき、「人間とは冒険できない」と突き放すマウイに対し、モアナは強い決意を示す。「私はお姫様じゃない。村長の娘。人々を導く私はモアナ」と、自らの使命を受け入れ、真のリーダーとして成長していく姿が描かれる。
また、映像では、名曲「How Far I’ll Go」に乗せて「海を照らす光が私を呼んでいる」と歌い上げる姿も映し出され、モアナの内なる想いと運命がドラマチックに表現。そして最後には、巨大なカニの姿をしたタマトアの不気味でユーモラスな登場シーンも収められ、壮大な冒険、ユーモアあふれる掛け合い、そして胸を打つ音楽、すべてが詰まった本予告映像となっている。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。