最終回の『ヤンドク！』橋本環奈＆向井理ら笑顔のクランクアップショットに反響
橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の公式Instagramが24日にオフショットを公開。橋本らのクランクアップの模様が公開されると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】橋本環奈＆向井理、笑顔の2ショット
ドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。連続テレビ小説『おむすび』で橋本とタッグを組んだ根本ノンジが脚本を務めた。
最終回の放送から一夜明けた24日に、公式インスタグラムが「ご視聴いただきありがとうございました！」と投稿したのは、クランクアップの模様を記録したオフショット。写真には、笑顔で花束を受け取る橋本のソロショットや、脳神経外科医・中田啓介を演じた向井理との2ショット、さらに看護師の鈴木颯良を演じた宮世琉弥のソロショットなどが収められている。
この投稿にファンからは「皆さん、素敵です！かっこいいです！」「いつかまたこのチームに会えますように」「もうヤンドク終わっちゃうの悲しすぎます」などの声が集まっている。
引用：『ヤンドク！』公式Instagram（@yandoku_fuji）
【別カット】橋本環奈＆向井理、笑顔の2ショット
ドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。連続テレビ小説『おむすび』で橋本とタッグを組んだ根本ノンジが脚本を務めた。
この投稿にファンからは「皆さん、素敵です！かっこいいです！」「いつかまたこのチームに会えますように」「もうヤンドク終わっちゃうの悲しすぎます」などの声が集まっている。
引用：『ヤンドク！』公式Instagram（@yandoku_fuji）