長澤まさみ、美背中あらわ アカデミー賞ロングドレス姿を公開しファンを魅了
女優の長澤まさみが23日にInstagramを更新しオフショットを公開。ロングドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】長澤まさみ、ロングドレス姿で美背中あらわ
長澤が投稿したのは、第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショット。写真には、賞の中継でもファンを魅了した、淡い桜色のロングドレスを着た彼女の姿が複数収められている。
2025年公開の映画『ドールハウス』で優秀主演女優賞を受賞した長澤は、投稿の中で「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい」とコメント。続けて「自由であって、誰のものにもなる、映画。野暮な事をいう大人にならず、楽しむぞ。ご機嫌にね」とつづっている。
彼女のドレス姿に、ファンからは「変わらず美しすぎます」「全てカッコいい」「女神そのもの」などの声が集まった。
■長澤まさみ（ながさわ まさみ）
1987年6月3日生まれ。静岡県出身。第5回東宝「シンデレラ」オーディションでグランプリに選出され芸能界入り。2004年、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』でヒロインを演じると以降、数多くの話題作に出演。2025年は『ドールハウス』、『おーい、応為』で主演を務めた。プライベートでは2026年1月に映画監督の福永壮志と結婚したことを発表した。
引用：「長澤まさみ」Instagram（@masami_nagasawa）
【別カット】長澤まさみ、ロングドレス姿で美背中あらわ
長澤が投稿したのは、第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショット。写真には、賞の中継でもファンを魅了した、淡い桜色のロングドレスを着た彼女の姿が複数収められている。
2025年公開の映画『ドールハウス』で優秀主演女優賞を受賞した長澤は、投稿の中で「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい」とコメント。続けて「自由であって、誰のものにもなる、映画。野暮な事をいう大人にならず、楽しむぞ。ご機嫌にね」とつづっている。
■長澤まさみ（ながさわ まさみ）
1987年6月3日生まれ。静岡県出身。第5回東宝「シンデレラ」オーディションでグランプリに選出され芸能界入り。2004年、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』でヒロインを演じると以降、数多くの話題作に出演。2025年は『ドールハウス』、『おーい、応為』で主演を務めた。プライベートでは2026年1月に映画監督の福永壮志と結婚したことを発表した。
引用：「長澤まさみ」Instagram（@masami_nagasawa）