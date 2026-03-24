3児の母・小倉優子、幼稚園送迎がない日のノーメイク姿公開「シワが全然ない」「肌綺麗すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの小倉優子が3月23日、自身のInstagramを更新。ノーメイク姿を公開し話題を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「シワが全然ない」衝撃のすっぴん姿
小倉は「子ども達の春休みがスタートしました」とつづり、息子達と映画に行った写真や家のお手伝いをしてもらっている写真などを複数枚投稿。また「幼稚園の送迎がないので、予定がない日は私はメイクをしないで過ごして、お肌にも休んでもらいます」とコメントし、自宅のキッチンでのすっぴん自撮り写真も公開した。苺を片手に持ち、ノーメイクの美肌が際立つ1枚となっている。
この投稿にファンからは「肌綺麗すぎ」「シワが全然ない」「メイクしなくても可愛いの羨ましい」「素敵な春休みですね」「息子さんたちもお手伝い頑張ってえらい」など反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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◆小倉優子、すっぴんで肌労る
小倉は「子ども達の春休みがスタートしました」とつづり、息子達と映画に行った写真や家のお手伝いをしてもらっている写真などを複数枚投稿。また「幼稚園の送迎がないので、予定がない日は私はメイクをしないで過ごして、お肌にも休んでもらいます」とコメントし、自宅のキッチンでのすっぴん自撮り写真も公開した。苺を片手に持ち、ノーメイクの美肌が際立つ1枚となっている。
◆小倉優子の写真に反響
この投稿にファンからは「肌綺麗すぎ」「シワが全然ない」「メイクしなくても可愛いの羨ましい」「素敵な春休みですね」「息子さんたちもお手伝い頑張ってえらい」など反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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