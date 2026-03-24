孫娘にキスされるブルース・ウィリスさん 元妻デミ・ムーアが近影公開 71歳誕生日を祝福
難病の前頭側頭型認知症と診断され、表舞台から退いたブルース・ウィリスさん。3月19日に71歳の誕生日を迎え、元妻のデミ・ムーアが近影とともに誕生日を祝福。また、妻のエマ・ヘミングは、エマ＆ブルース基金を設立したことを明らかにした。
【写真】孫を抱っこするブルース・ウィリス 妻が投稿した美しい結婚式の写真も
現地時間19日にインスタグラムを更新したデミは、「必要なのは愛だけ。誕生日おめでとうBW！」とキャプションを添え、ブルースさんが長女ルーマーの娘ルエッタから頬にキスをされる写真を公開した。
この投稿に、リタ・ウィルソンから「ブルース、誕生日おめでとう！！！！ 大好きよ」とコメントが寄せられているほか、世界中から祝福や「美しい」「元気そう」といった声が寄せられている。
デミとブルースさんは1987年に結婚し、ルーマーとスカウト、タルーラという3人の娘をもうけたのち2000年に離婚。ブルースさんが2009年にエマ・ヘミングと再婚し、新たに娘を2人もうけた後も親しい関係を維持しており、2025年のVarietyのインタビューでは、「私たちはこれからもずっと家族です。ただ形が違うだけ」と語っている。
デミは、ブルースさんが前頭側頭型認知症と診断された後も度々彼の元を訪れ、近影をシェアしているほか、彼にアカデミー名誉賞を授与するよう働きかけも行っている。
なお妻のエマは、ブルースさんの誕生日に合わせ、前頭側頭型認知症の周知と研究支援、そして介護者を支援するためにエマ＆ブルース・ウィリス基金を設立したと発表。「今日、ブルースを称えたい方は、この基金や、この分野で活動するほかの団体への支援をご検討ください。またはシンプルに、身近にいる介護者に声をかけてください。小さな善意が大きな意味を持ちます」と綴った。
さらに21日には、インスタグラムにて結婚記念日を祝福。砂浜でブルースさんに抱きかかえられるロマンティックな結婚式の写真をシェアし、「私は彼を愛するために生まれて来た。17年」とキャプションを添えた。
引用：「デミ・ムーア」Instagram（＠demimoore）
「エマ・ヘミング」Instagram（＠emmahemingwillis）
【写真】孫を抱っこするブルース・ウィリス 妻が投稿した美しい結婚式の写真も
現地時間19日にインスタグラムを更新したデミは、「必要なのは愛だけ。誕生日おめでとうBW！」とキャプションを添え、ブルースさんが長女ルーマーの娘ルエッタから頬にキスをされる写真を公開した。
デミとブルースさんは1987年に結婚し、ルーマーとスカウト、タルーラという3人の娘をもうけたのち2000年に離婚。ブルースさんが2009年にエマ・ヘミングと再婚し、新たに娘を2人もうけた後も親しい関係を維持しており、2025年のVarietyのインタビューでは、「私たちはこれからもずっと家族です。ただ形が違うだけ」と語っている。
デミは、ブルースさんが前頭側頭型認知症と診断された後も度々彼の元を訪れ、近影をシェアしているほか、彼にアカデミー名誉賞を授与するよう働きかけも行っている。
なお妻のエマは、ブルースさんの誕生日に合わせ、前頭側頭型認知症の周知と研究支援、そして介護者を支援するためにエマ＆ブルース・ウィリス基金を設立したと発表。「今日、ブルースを称えたい方は、この基金や、この分野で活動するほかの団体への支援をご検討ください。またはシンプルに、身近にいる介護者に声をかけてください。小さな善意が大きな意味を持ちます」と綴った。
さらに21日には、インスタグラムにて結婚記念日を祝福。砂浜でブルースさんに抱きかかえられるロマンティックな結婚式の写真をシェアし、「私は彼を愛するために生まれて来た。17年」とキャプションを添えた。
引用：「デミ・ムーア」Instagram（＠demimoore）
「エマ・ヘミング」Instagram（＠emmahemingwillis）