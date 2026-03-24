出口夏希、白キャミワンピで透明感溢れる「女神すぎてため息」「目の保養」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の出口夏希が3月23日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を投稿し、話題になっている。
【写真】24歳美人女優「目の保養」素肌眩しいキャミワンピ姿
出口は白色のハートマークの絵文字と共に、屋内で撮影した白のキャミソールワンピース姿を複数枚投稿。ボディラインのシルエットが映えるキャミソールワンピースで、美しいデコルテラインが際立っている。
この投稿にファンからは「透明感が溢れてる」「女神すぎてため息」「最高すぎる」「目の保養」「どれも色気がすごい」「可愛すぎて天才」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人女優「目の保養」素肌眩しいキャミワンピ姿
◆出口夏希、キャミワンピ姿を披露
出口は白色のハートマークの絵文字と共に、屋内で撮影した白のキャミソールワンピース姿を複数枚投稿。ボディラインのシルエットが映えるキャミソールワンピースで、美しいデコルテラインが際立っている。
◆出口夏希の投稿に反響
この投稿にファンからは「透明感が溢れてる」「女神すぎてため息」「最高すぎる」「目の保養」「どれも色気がすごい」「可愛すぎて天才」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】