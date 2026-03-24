出口夏希（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/24】女優の出口夏希が3月23日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を投稿し、話題になっている。

【写真】24歳美人女優「目の保養」素肌眩しいキャミワンピ姿

◆出口夏希、キャミワンピ姿を披露


出口は白色のハートマークの絵文字と共に、屋内で撮影した白のキャミソールワンピース姿を複数枚投稿。ボディラインのシルエットが映えるキャミソールワンピースで、美しいデコルテラインが際立っている。

◆出口夏希の投稿に反響


この投稿にファンからは「透明感が溢れてる」「女神すぎてため息」「最高すぎる」「目の保養」「どれも色気がすごい」「可愛すぎて天才」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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