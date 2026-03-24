りんごちゃん「もはや誰？」“坊主頭”の別人級ショットが話題「誰か分からなかった」「いつもと違いすぎてびっくり」
【モデルプレス＝2026/03/24】ものまねタレントのりんごちゃんが3月22日、自身のInstagramを更新。別人級のショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなかった」衝撃の“別人級”ショット
りんごちゃんは「えーっと。もはや誰？」とつづり、写真を投稿。坊主頭のカツラに口ひげを付け、ピンク色の半袖柄シャツと緑のインナー、赤いズボンに白い犬のぬいぐるみを合わせたおじさんのような姿を披露している。「金一封」と書いた袋を持つりんごちゃんは、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（毎週月曜よる7時〜）内の企画「クレーンゲーム鬼レンチャン」で鬼レンチャンを達成している。
この投稿にファンからは「おめでとう」「誰か分からなかった」「いつもと違いすぎてびっくり」「正解が知りたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなかった」衝撃の“別人級”ショット
◆りんごちゃん「もはや誰？」別人級ショット披露
りんごちゃんは「えーっと。もはや誰？」とつづり、写真を投稿。坊主頭のカツラに口ひげを付け、ピンク色の半袖柄シャツと緑のインナー、赤いズボンに白い犬のぬいぐるみを合わせたおじさんのような姿を披露している。「金一封」と書いた袋を持つりんごちゃんは、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（毎週月曜よる7時〜）内の企画「クレーンゲーム鬼レンチャン」で鬼レンチャンを達成している。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿にファンからは「おめでとう」「誰か分からなかった」「いつもと違いすぎてびっくり」「正解が知りたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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