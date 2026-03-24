◆センバツ第５日 ▽１回戦 熊本工０―４大阪桐蔭（２４日・甲子園）

熊本工は大阪桐蔭に０―４で敗れた。打線は相手先発・川本晴大に初回から大苦戦。先頭から２者連続三振に倒れた後、３番打者の山口悠悟（３年）が四球を選ぶも、続く井藤啓稀（３年）が空振り三振に倒れた。

１点を追う２回２死二塁では、山岡勇陽（３年）が左飛に倒れた。５回までは無安打に抑えられた。苦しい展開が続く中、６回２死、待望の初ヒットが生まれた。前高健（２年）が左前打。二盗に成功し、２死二塁と好機を広げると、続く山口は死球。２死一、二塁で井藤は遊飛に倒れた。１点を追う７回先頭では、中村凌（２年）が左翼線二塁打。犠打で三進したが、古賀湧大（３年）が空振り三振。山岡は二飛に倒れた。最後まで得点は奪えず。１４三振を喫した。

７回にチーム２本目の安打を放った中村は「自分としては、振りまけてないと思いました」と語ったが、相手左腕の直球については「低めの真っすぐに手が出なかった。ボールだと思った低めの球が、ギュッと伸びてくる」と驚いた様子だった。

対戦決定後、川本の動画をナイン全員で研究し対策を練ってきたという。３打数無安打に終わった山岡勇陽（３年）は「動画を見て、だいたいのイメージはついていたんですけど、動画よりも良かった。対応が追いつかなかった」。１９２センチの長身左腕が実際に投じた球のキレは、予想以上だったという。熊本工の田島圭介監督は「あまり見ないリリースから（球が）きた。球が伸びてきていた。ナイスピッチング」と素直に相手をたたえていた。

熊本勢の大阪勢との甲子園での通算の対戦成績は２勝１１敗となった。これで、春は大阪勢に６連敗。勝ったのは１９２６年大会の熊本商のみとなっている（準々決勝で市岡中に１０―２）。夏の甲子園でも５連敗中で勝利は１９３４年の熊本工が最後（準決勝で市岡中に４―０）。