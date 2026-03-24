◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発し、計２回で６６球を投げて無安打だったが、８四死球、５失点の大乱調で、オープン戦防御率１５・５８で開幕に不安を残した。

初回は先頭に４球連続で死球を与え、守備のミスもからんで無死一、二塁となると、まさかの３者連続死球。２者連続押し出し四球で３０球となって、降板した。オープン戦の特別ルールで２回から再登板し、４回先頭まで投げたがさらに４四死球と制球に苦しんだ。６６球を投げてストライクは３２球とストライク率は５０％に達しなかった。

オープン戦４登板で、ストライク率が５０％を超えた絵のは、１度だけ。４登板合計で２１８球を投げたが、ストライクは１０８球でストライク率は４９・５％だった。４登板で８回３分の２を投げて１７四死球。制球難が露呈して開幕に課題を残した。

計３回３分の１を投げて４安打３失点、４四球だった前回登板の１７日（同１８日）の敵地・ロイヤルズ戦後には「いろいろな実戦での課題は投げて得るものだと思うので、今の時期にたくさん出て欲しいと思っていますし、その中で点数を取られたりとか結果的なところはスプリングトレーニング（春季キャンプ）でよかったと思う。シーズン入った時にちゃんといけるように。シーズン通して投げられればスプリングトレーニングのことは誰も覚えていないと思うので、そういう風な気持ちでやっていきます」と前を向いていた。

オープン戦では、球数がかさむと１度降板して再登板することはまれにあるが、朗希は異例の３試合連続での再登板。３日（同４日）の敵地・ガーディアンズ戦に続いて４登板で２度目の初回に１死も奪えずＫＯとなった。ロバーツ監督は試合前の時点で、チームの開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することを明言している。