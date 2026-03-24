タレント・緒方かな子が23日、自身のインスタグラムを更新。自身の作品が都内で19日から開催されている「第102回白日会展」に展示されていることを報告した。



【写真】とても絵画とは思えない透け感 清楚な「2ショット」に驚き

「第102回白日会展 国立新美術館 (東京)にて 3月30日まで開催中です！」とつづった緒方。休館日が24日であることも併記し、ファンに「私の作品は9室に展示されております よかったら是非ご覧ください」と呼びかけた。



これまでも緒方は多くの展示会に出品。昨年の白日会展では夫でプロ野球・広島の元監督の緒方孝市氏との長男を描いた油絵を出品している。また、3日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」では娘で声優の緒方佑奈と出演。カープカラーの赤の衣装で登場し話題となった。



緒方は1990年に「中條かな子」の芸名でデビューし、96年に結婚。97年に長女、99年に次女、2006年に長男が誕生している。1998年には「二科展」で入選するなど数々の受賞歴を誇り、個展も開くなど、絵画の腕前は趣味のレベルをはるかに超えている。



「#油絵」のハッシュタグを添えて投稿した写真は絵画の前に立つ姿。グレー系のジャケットを羽織り、胸には白の大きなリボン、柔らかな表情が印象的なショットだが、背後の作品の見事さにも目を奪われる。白いワンピースに身を包んだ黒髪の女性の絵で、スカートから脚がうっすらとのぞくリアルな透け感。写真かと見まがうほどだ。



フォロワーからも「油絵素敵です」「美しい絵ですね」「生で見たいなぁ」「実に芸術的ですね」「いつも素晴らしい」と作品を称賛する声のほか、「観に行きたいと思います！」と直接堪能することを明かすコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）