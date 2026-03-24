女流棋士の福間香奈女流五冠（旧姓＝里見、34歳）が、妊娠・出産に関するタイトル戦出場既定の見直しを訴え、記者会見を開いたのは昨年12月のことである。

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女流棋界の第一人者として知られる福間の会見を受け、日本将棋連盟は謝罪と一部の規定削除を表明。この問題に関する検討委員会を立ち上げ、今年4月末までに答申を出す方針だ。（全3回の1回目／つづきを読む）



昨年12月、記者会見を開いた福間香奈女流五冠 ©︎時事通信社

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「妊娠か、タイトルか。どちらか選択する制度ではなく、両方が目指せる世界にさせていただきたい」

記者会見の席上、福間はそう訴えた。その主張は、昨今の女流棋界を取り巻く環境の激変とあいまって、単なる対局規定の問題を超えた女流棋士の存在意義をも照射する重要な提案となっている。

出産を控えた福間から相談を受けた

「私が福間さんと話をしたのは2024年秋のことでした」

そう語るのは、女流棋士歴45年、タイトル19期の実績を持つ中井広恵女流六段（56歳）である。

当時、第一子を妊娠していた福間は、8つある女流タイトルのうち6冠を保持。さらに残る2つのタイトル戦にも挑戦者として名乗りを上げていた。

出産を控える身でありながら、過密な日程で組み込まれたタイトル戦をどう戦っていけばいいのか。福間は複数の女流棋士に相談を申し入れ、将棋連盟との交渉法を模索するべく、意見を求めていた。中井はタイトルを保持しながら出産を経験した唯一の女流棋士だった。

「後輩たちに“大きな宿題”を残してしまった」

「当時、彼女が焦りと不安を抱えていたのは明らかでした。女流棋士の出産に関する制度がこれまで整備されていなかったことは、先輩である私たちの責任でもあり、大きな宿題を残したまま現在に至ったことについては、申し訳なく思っています」

福間の記者会見を受け、中井はいまこう考えている。

「妊娠・出産時のタイトル戦出場既定は作らなければいけない。その一方で、彼女がいま将棋連盟に求めているいくつかの要望については、できることと、できないことがあるように思います。難しい問題ですが、かつて同じ経験をした女流棋士として、傍観者ではありたくない。これを機に十分な議論がなされるべきだと思います」

なぜ福間は“異例の記者会見”に臨んだのか

今回、女流のトップ棋士が乾坤一擲の会見に臨んだ経緯について整理しておきたい。

福間は2024年に妊娠が判明。将棋連盟には5月の段階で妊娠していることを伝え、出産予定日が12月であることも報告した。もっとも、女流タイトル戦における妊娠・出産に関する規定は存在しなかったため、ここで「不戦敗による敗退」というリスクが表面化する。

福間は日程変更などを要望し、いくつかの棋戦については変更・延期が認められた。しかし一部棋戦は調整が不可能となり、挑戦者として臨んでいた白玲戦、女流王将戦は、番勝負の途中で体調不良による不戦敗とされ、挑戦に失敗した。（いずれも西山朋佳女流三冠が防衛）

福間は12月、弁護士を通じ将棋連盟に「要望書」を提出した。そこには連盟サイドの「窓口の明確化」や、「対局環境や日程への配慮」などが盛り込まれていた。

翌年（2025年）4月、将棋連盟から福間に一通のメールが送られる。

「唖然とした」（福間）というそのメールには「女流棋士が妊娠した場合、産前6週間、産後8週間、合計14週間の間はタイトル戦に出場させず、対局者を交代する措置をとる」という内容で、事前に提出していた要望書の内容は反映されていなかった。

出産時に3カ月以上対局できないルールが確定すれば、日程変更が認められない限り対局者は変更となり、当然ながらタイトル保持者は失冠する。つまり戦わずしてタイトルを失い、翌年は予選から出直しということになる。

福間は「14週」ルールの廃止や「産後8週間」の期間短縮、また産休したタイトル保持者の地位保全を申し入れたが、連盟との協議は平行線に終わった。絶望した福間は、水面下の交渉を断念し、世論に働きかけるべく昨年12月の会見に至った――これが大まかな経緯である。

中井に対しても事前の説明はなかった

「私が（14週の）規定を知ったのは福間さんと同じ、昨年4月のことでした」

中井が今回、問題とされた規定について語る。

「将棋連盟から事前の説明はありませんでした。会見の内容を聞く限り、今回の当事者である福間さんも、決定事項としてこの規定を知らされたようです」

女流棋士に関する規定なのに、当事者たちは蚊帳の外--部外者には奇妙にも映る連盟の動きだが、そこには長年の「業界の慣習」があると中井が語る。

「男性棋士は社員、私たちは派遣さん」と言われてきた

「タイトル戦に関することは、スポンサーとの契約窓口である将棋連盟が一手に引き受けているのが実態で、決定権限は常務会、理事会にあり、女流棋士で構成される女流棋士会に何かを相談することは基本的にありません。将棋連盟としても、女流棋士全員の意見を集約しようとしても、年齢や立場によって意見がバラバラで、収拾がつかなくなると考えたのではないでしょうか」

朝日新聞の取材によれば、今回将棋連盟は「14週ルール」を定めるにあたり、複数の棋戦スポンサーに「女流棋士の理解を得ている」と伝えていた。

スポンサーには「これで女流棋士は納得している」と言い、当事者には「決定事項」として通知するだけにとどめていたのであれば、連盟の対応には疑問符が付く。

2025年1月現在、現役の女流棋士は81名いるが、その構成は複雑だ。将棋連盟に所属する女流棋士が72名。2007年に将棋連盟から分裂・独立したLPSA（日本女子プロ将棋協会）所属が8名。そして中井はどちらにも属さない、唯一のフリー棋士として活動している。

将棋連盟に所属している女流棋士も、連盟の正会員資格（棋士総会に出席し、議決において1票を行使できる）を持つのは「タイトル経験者か女流四段以上」だけで、女流の現役正会員は清水市代将棋連盟会長以下、14名に過ぎない。

つまり、何か女流タイトル戦に関する大事なことを将棋連盟が決めるにしても、大半の女流棋士は発言権がないに等しいという現実がある。福間が会見で「個人で将棋連盟と交渉していくのは限界があると感じた」と語ったように、女流タイトル保持者ですら連盟内での発言力は非常に弱い。

かつて女流棋士の地位向上を目指し、LPSA設立に動いた中心人物の1人でもある中井が語る。

「私たちの世代の女流棋士は正会員資格もなかったため“男性棋士は社員、私たちは派遣さん”と立場の弱さを嘆く声が常にありました。福間さんも妊娠中は、自身の体調のことや棋戦スポンサーへの配慮などがあり、どこまで自分が主張していいものなのか、大きな葛藤があったと思います。以前に話をしたときに、彼女は『後に続く後輩たちの為にも何とかしなければ』と言っていました。会見に踏み切ったのも、そうした思いがあったのかもしれません」

〈福間香奈の会見は「自分勝手」だったのか？ 女流棋界のレジェンドに聞いた、妊娠・出産規定の見直しが「一筋縄では行かない」これだけのワケ〉へ続く

（欠端 大林）